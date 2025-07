Verrücktes Qualifying am Sonntag auf dem Norisring - und Max Verstappens Schützling Thierry Vermeulen sichert sich die Poleposition!

Der Niederlander kam in der zweiten Qualifying-Gruppe an die Reihe und war in 48.666 Sekunden schneller als Aston-Martin-Sensationsmann Nicolas Baert, der in der ersten Qualifying-Gruppe eine 48.744 in den bereits fast 30 Grad warmen Asphalt brannte.

Das Glück von Baert und Aston Martin währte jedoch nicht lange: Die Kommissare bestraften den Belgier kurz nach dem Qualifying, da er mit zu viel Turbo-Overboost angetreten sei. Somit startet Baert trotz der zweitschnellsten Zeit vom letzten Platz.

Von Rang zwei startet daher die nächste große Überraschung: Arjun Maini im Ford Mustang des HRT-Teams.

Dritter wurde mit Jack Aitken der zweite Emil-Frey-Ferrari-Pilot.