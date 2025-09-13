DTM: Auer in Spielberg der Gejagte - und mit Stotterstart

Alles schaut auf Lucas Auer: In Spielberg stehen die Heimrennen des Österreichers auf dem Programm, in seinem zehnten DTM-Jahr liegt er auf Kurs für den ersten Titel - zum Auftakt allerdings stand Auer erstmal auf unangenehme Weise im Mittelpunkt. Im freien Training rollte sein Mercedes mit technischen Problemen auf der Start-Ziel-Geraden aus, musste abgeschleppt werden, und für eine Weile stand alles still am Red-Bull-Ring.

Am Samstag und Sonntag will Auer diesem Fehlstart trotzen, der Neffe des einstigen Formel-1-Stars Gerhard Berger kann in Spielberg große Schritte in Richtung Titelgewinn machen. Vor dem vorletzten Rennwochenende der Saison geht es allerdings extrem eng zu in der DTM: Auer reist als Spitzenreiter in die Steiermark, mit 151 Punkten hat er nur zwei Zähler Vorsprung auf den Briten Jack Aitken (Ferrari). Auch Porsche-Fahrer Ayhancan Güven aus der Türkei und der Südafrikaner Jordan Pepper im Lamborghini mit jeweils 145 Zählern befinden sich noch im Titelrennen, und selbst für den Österreicher Thomas Preining (136 Punkte) gilt das.

"Bislang stand ich dort an jedem Wochenende auf dem Podium", sagte Preining mit Blick auf seine starke Spielberg-Bilanz. Seine Serie will der Porsche-Pilot bei den Rennen am Samstag und Sonntag (jeweils 13.30 Uhr/ProSieben) fortsetzen.

Die schnelle Strecke mit langen Geraden und bergabführenden Kurven gilt als anspruchsvoll und sorgt regelmäßig für enge Rennen. Nach den beiden Läufen in Spielberg steht nur noch das Saisonfinale auf dem Hockenheimring (3. bis 5. Oktober) auf dem Programm.