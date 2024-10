DTM: Bleibt Mirko Bortolotti bei SSR Performance? Teambesitzer macht klare Ansage

"Am Ende liegt das zu 100 Prozent an uns, wo er fährt. Das heißt, wenn wir weiterhin DTM fahren, dann wird Mirko Bortolotti zu 100 Prozent bei SSR Performance fahren. Das ist fix", sagte Schlund, wobei ein Start des SSR-Performance-Teams in der DTM-Saison noch nicht sicher ist.

Bevor es in der DTM am letzten Rennwochenende der Saison 2024 am Hockenheimring (live auf ProSieben, ran.de und Joyn) zur Titelentscheidung kommt, sprach ran exklusiv mit Teambesitzer Stefan Schlund über die Zukunft des heißesten Titelanwärters Mirko Bortolotti.

An derzeit kursierenden Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Abt wollte sich Bortolotti vor dem Final-Wochenende der DTM am Hockenheimring allerdings erst gar nicht beteiligen.

"Was nächstes Jahr passiert, das wissen wir nicht, das steht in den Sternen", sagte der Italiener bei ran, "theoretisch ist alles möglich. Theoretisch könnte man überall fahren oder nirgends. Vielleicht fahre ich 2025 nicht einmal mehr DTM. Das kann man am heutigen Tag nicht sagen. Das nächste Jahr ist für mich so weit entfernt, dass es mir nur Energie raubt, jetzt daran zu denken, wo ich 2025 fahre."

Stattdessen gab es eine Liebeserklärung an sein aktuelles Team. "Ich bin hier mit SSR Performance und extrem stolz auf das Team. Für mich ist das bei weitem das stärkste Team im Feld. Die Arbeit, die wir in diesen zwei Jahren zusammen gemacht haben, habe ich bei keinem anderen Team erlebt. Das macht mich stolz, darauf fokussiere ich mich und nicht auf das, was nächstes Jahr ist", sagte Bortolotti.

Auch sein Meisterschafts-Konkurrent van der Linde geht nicht von einem Abt-Wechsel Bortolottis aus. "Ich glaube, das wird nicht passieren, dass wir beide in einem Team fahren", sagte der Südafrikaner.