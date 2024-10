Am Sonntag steigt das Saisonfinale der DTM am Hockenheimring (live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de und Joyn). Mit Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde und Maro Engel können noch drei Piloten den Gesamtsieg holen. Aber wie ist die Ausgangslage?

Alles ist angerichtet für das große Finale der DTM-Saison 2024 auf dem Hockenheimring.

Nachdem am Freitag zunächst mit den beiden Freien Trainings gestartet wurde und am Samstag Kelvin van der Linde mit dem Sieg im ersten Rennen die Gesamtführung übernehmen konnte, geht es am Sonntag um alles: den Titel des besten DTM-Fahrers des Jahres.

Drei Kandidaten kommen noch für den Gesamtsieg in Frage: Mirko Bortolotti (SSR Performance), Kelvin van der Linde (Audi Sport Team Abt Sportsline) und Maro Engel (Mercedes-AMG Team Winward).

Wie die Ausgangslage vor Rennen am Sonntag ist, fasst ran zusammen.