Der 27-Jährige gewann das letzte Saisonrennen in Hockenheim und bewies im entscheidenden Moment Nervenstärke. Bei einem harten Manöver gegen Ex-Meister René Rast (Minden) hatte Güven aber Glück, nicht bestraft zu werden.

Der türkische Motorsportler Ayhancan Güven hat sich beim Saisonfinale der DTM zum Meister gekrönt und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Denn für Rast, der zu Rennbeginn auch noch Titelchancen hatte, war das Rennen bereits in der ersten Runde beendet. Rast und Güven hatten sich ein hartes Duell geliefert, bei dem der Türke den Mindener keinen Platz ließ. Als Rast dann in die Kurve einlenken konnte, wurde er von hinten abgeräumt.

"Eigentlich war ich schon vorbei, er hat versucht, etwas zu machen, was aussichtslos ist. Der Auslöser war Güven, das war komplett over the Limit und unnötig", sagte Rast nach seinem letzten DTM-Rennen bei ProSieben: "Das war ein langes Rennen, wir hätten es schön ausfighten können. Das war ein Albtraum. Es tut weh."

So aber holte Güven den Sieg vor dem Fürther Marco Wittmann und dem gebürtigen Münchner Maro Engel. Der Österreicher Lucas Auer wurde Vierter, was ihm die Vizemeisterschaft bescherte. Güven und Wittmann lieferten sich in der Schlussphase ein knallhartes Duell, bei dem zunächst der deutsche BMW-Pilot vorbeikam und Güven in seinem Porsche nochmals konterte.