In der DTM hatte sich eine spektakuläre Entwicklung angedeutet, jetzt ist es offiziell. Das Haupt Racing Team wird 2025 mit dem Ford Mustang GT3 am Start stehen.

Das Haupt Racing Team (HRT) schließt zur neuen Saison einen signifikanten Partnership-Deal ab. Die Fahrer des Rennstalls werden in der DTM ab kommender Saison (live auf ProSieben, ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn) hinter dem Steuer eines Ford Mustang GT3 an den Start gehen, infolge einer Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Autohersteller.

In diesem Jahr war das Racing Team noch an Mercedes-AMG gebunden gewesen, der Vertrag lief am Ende der Saison.

HRT spricht von einer "langfristigen Zusammenarbeit, die mehrere Rennserien umfasst". So soll Ford auch bei der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie oder den ADAC Master mitwirken.

Bereits vor Tagen hatte es Spekulationen um einen Einstieg des US-Autoriesen gegeben. HRT-Geschäftsführer Ulrich Fritz, der auch als Teamchef agiert, dementierte die Verhandlungen zu keiner Zeit. "Ford bietet für uns eine interessante Perspektive", sagte er zuletzt im Gespräch mit "Motorsport-Total.com".

Der Wechsel sei dem Team dennoch nicht leicht gefallen, so Fritz weiter. Als Partner von Mercedes-AMG holten die Stuttgarter 2021 mit Fahrer Maximilian Götz den letzten DTM-Titel.