DTM: Güven gewinnt nächstes Spektakel auf dem Sachsenring

DTM-Pilot Ayhancan Güven hat auf dem Sachsenring zweimal von einem Drama an der Spitze des Feldes profitiert. Der Türke triumphierte im Manthey-Porsche nach seinem Sieg am Samstag auch im Sonntagsrennen und fuhr damit zum vierten Mal in diesem Jahr auf Platz eins. Seinen zweiten Erfolg hatte er vor allem einer Kollision von Jack Aitken (Großbritannien) und seines Teamkollegen Thomas Preining (Österreich) zu verdanken.

"Großartig, wow! Es war eine Überraschung für mich", sagte Güven nach der Zieleinfahrt bei ProSieben. Zweiter wurde Ben Dörr (Lich), er sicherte McLaren das erste Podium in der Geschichte der DTM. Platz drei ging an Jules Gounon (Frankreich/Mercedes). In der Fahrerwertung musste Aitken seinen ersten Platz, den er erst tags zuvor erobert hatte, wieder an Lucas Auer (Mercedes) abgeben. Der Österreicher wurde Neunter und führt nun mit 150 Zählern vor Aitken (148).

Am Samstag hatte Güven von einer Kollision von Preining und dem Südafrikaner Jordan Pepper profitiert. Beim fliegenden Start am Sonntag drängelte er sich an Garagennachbar Preining vorbei, Aitken blieb vorne. Anschließend stabilisierte sich das Feld. Nach den ersten Pflichtboxenstopps übernahm Preining die Führung, wurde aber auf kalten Reifen nach nur wenigen Kurven von Aitken gestellt. Trotzdem blieb er dicht in dessen Windschatten, Güven musste abreißen lassen.

Kurz nach der Rennmitte kam es dann zum Knackpunkt: Preining schoss Aitken bei einem aussichtslosen Überholversuch unnötig in Kurve 1 ab und fiel in seinem Ferrari auf den letzten Platz zurück. Der Unfallverursacher bekam drei Strafrunden aufgebrummt und musste deshalb in einer Penalty-Zone auf der Strecke jeweils erheblich verlangsamen. Mit dem Sieg hatte der folglich nichts mehr zu tun. Sein Garagennachbar Güven fuhr derweil dem nächsten Sieg entgegen.

Am 13. und 14. September startet die DTM zum vorletzten Rennwochenende des Jahres auf dem Red-Bull-Ring in Österreich. Das Saisonfinale findet Anfang Oktober traditionell auf dem Hockenheimring statt.