Zwar meldete Engel den Zwischenfall per Funk, doch die Rennleitung sah von weiteren Maßnahmen ab. Während sich das Feld vorne sortierte, kämpften die drei Slick-Piloten am Ende des Feldes zunächst mit mangelndem Grip und verloren bis zur fünften Runde rund 30 Sekunden auf die Spitze. Dann die Wende: Maximilian Paul fuhr plötzlich die schnellste Rennrunde - der Slick-Poker begann sich auszuzahlen.

Wenig später rodelte Timo Glock mit seinem Dörr-McLaren durch das Kiesbett: Der Deutsche war mit Gilles Magnus (Cometoyou-Aston-Martin) aneinandergeraten und beschädigte sich dabei das Auto. Der ehemalige Formel-1-Pilot, der stinkesauer war und sich am Funk beschwerte, rettete sich an die Box, wo er seinen McLaren allerdings abstellen musste.

Erstes Opfer der nassen Bedingungen wurde Rene Rast: Der Schubert-BMW-Pilot rutschte am Ende der Start-Ziel-Gerade in die Streckenbegrenzung, konnte sich allerdings selbst retten und das Rennen mit beschädigter Frontpartie zunächst fortsetzen -bis zu einem weiteren Abflug, offenbar als Folge des ersten Unfalls.

Thiim muss Führung an Güven abgeben

Der Däne verteidigte zunächst die Führung, konnte sich mit kalten Reifen allerdings nicht gegen Güven verteidigen, der mit großen Schritten heranstürmte. Mit Schließen des Boxenstoppfensters kam das Safety-Car auf die Strecke, um die havarierten Fahrzeuge von Vermeulen und Rast zu bergen.

Auch hier setzte sich das Chaos fort: Das Blinklicht am Safety-Car war kaputt! Güven führte zu diesem Zeitpunkt vor Thiim, Paul und Schuring. Der Niederländer konnte seinen vierten Platz nach dem Restart allerdings nicht halten, fiel nach einer Attacke gegen Paul in der ersten Kurve bis auf den sechsten Platz zurück.

An der Spitze verteidigt Ayhancen Güven seine Führung bis über die Ziellinie, womit der Türke seinen zweiten DTM-Sieg seiner Karriere und in dieser Saison feiert. Zwar kämpfte sich Thiim in den Schlussrunden noch einmal an den Manthey-Porsche-Piloten heran, doch ein Angriff gelang dem Dänen schlussendlich nicht mehr.

Mit seinem zweiten Saisonsieg rutscht Güven in der DTM-Gesamtwertung auf den zweiten Rang nach vorne. Dem Manthey-Piloten fehlen elf Punkte auf Spitzenreiter Lucas Auer.

Das zweite DTM-Rennen in Zandvoort findet am Sonntag wegen der Le-Mans-Anpassung des Zeitplans ab 16:30 Uhr statt. Der Polesetter steht bereits fest: BMW-Pilot Rene Rast wird den zweiten Lauf an der niederländischen Nordseeküste vom besten Startplatz in Angriff nehmen.