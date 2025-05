DTM: Lucas Auer führt AMG-Doppelsieg am Lausitzring an, Timo Glock im Pech

Platz 23: Magnus Gilles (Comtoyou Racing - Aston Martin)

Auch Gilles bekleckerte sich nicht mit Ruhm. Aber immerhin kam er am Sonntag im Ziel an. Mit 16 Sekunden Rückstand auf den VORLETZTEN. In den Quali-Sessions ist er näher am Rest als Baert. Aston Martin hat einiges an Arbeit vor sich. Ein kleiner Hoffnungsschimmer waren die Testtage im niederländischen Zandvoort. Die Zeiten dort waren überraschend gut.