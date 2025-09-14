DTM-Qualifying: Ferrari-Pole bei Abbruch und Wittmann-Rückschlag!

Kurioses zweites Qualifying in Spielberg: Thierry Vermeulen sichert sich die Pole Position, nachdem Morris Schuring von der Strecke abgeflogen ist.

Poleposition für Emil-Frey-Ferrari-Pilot Thierry Vermeulen in einem ungewöhnlichen DTM-Qualifying am Sonntag in Spielberg: Denn wegen des Abbruchs durch einen Unfall von Manthey-Porsche-Pilot Morris Schuring blieben am Ende nur noch 6:25 Minuten auf der Uhr, wodurch die Piloten Schwierigkeiten hatten, die Pirelli-Pneus auf Temperatur zu bringen.

Vermeulen fuhr in 1:28.301 die schnellste Rundenzeit und fing Land-Audi-Pilot Ricardo Feller noch ab. Dem Schweizer fehlten 0,157 Sekunden auf die Pole des Schützlings von Max Verstappen. Auf Platz drei meldete sich nach seinem schweren Patzer Vermeulen-Teamkollege Jack Aitken (+0,189) zurück, der damit seinen Rückstand in der Meisterschaft auf Rene Rast auf elf Punkte verkürzt.

Und auch Landgraf-Mercedes-Pilot und Lokalmatador Lucas Auer, der in der Meisterschaft zwei Punkte hinter Rast auf Platz zwei liegt, sorgt mit Platz vier und 0,267 Sekunden Rückstand für eine starke Ausgangssituation.

Auf Platz fünf landete sein Landsmann Thomas Preining, dem im Manthey-Porsche 0,423 Sekunden Rückstand hatte. Sechster ist mit Fabio Scherer (+0,442) der beste HRT-Pilot im Ford Mustang, ehe auf Platz sieben DTM-Leader Rast (+0,444) im Schubert-BMW folgt.