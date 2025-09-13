DTM-Qualifying: Doppelschlag durch BMW, DTM-Leader nicht in Top 10!

Marco Wittmann wird am Samstag von der Pole Position starten. Rene Rast und Gilles Magnus starten am Red Bull Ring dahinter.

Marco Wittmann sichert sich in 1:27.709 die DTM-Pole und verkürzt damit seinen Rückstand in der Meisterschaft auf 25 Punkte. Auf Platz zwei landete sein Schubert-Teamkollege Rene Rast, der 0,081 Sekunden Rückstand hatte. Auf Platz drei landete Aston-Martin-Überraschungsmann Gilles Magnus. Dem Belgier fehlten 0,098 Sekunden.

Auf Platz vier lauert mit Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken (+0,198) der Zweitplatzierte in der Meisterschaft. Der Brite hat mit Thierry Vermeulen auf Platz fünf und Ben Green auf Platz sechs seine beiden Teamkollegen im Rücken. Auf Platz sieben landete McLaren-Pilot Ben Dörr.

Nicht nach Wunsch lief das Qualifying für DTM-Leader Lucas Auer. Der Landgraf-Mercedes-Pilot kam mit 0,685 Sekunden Rückstand nur auf den 13. Platz. Damit steht der Lokalmatador immerhin vor dem Viertplatzierten in der Meisterschaft: Grasser-Lamborghini-Pilot Jordan Pepper kam über Platz 15 nicht hinaus.

Auch die Manthey-Porsche-Piloten erreichten keine Spitzenplätze: Thomas Preining wurde 16., Ayhancan Güven wurde gar nur 19.