DTM-Qualifying Spielberg 1: Porsche-Pole bei Wetterpoker, Preining vor Bortolotti

Herausforderndes Samstags-Qualifying der DTM auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg, weil die Strecke zunächst noch etwas feucht war und abtrocknete: In einer Session, in der manche Piloten auf Slicks und manche auf Regenreifen fuhren, setzte sich völlig überraschend im letzten Moment Bernhard-Porsche-Pilot Laurin Heinrich in 1:36.778 durch und holte damit seine erste DTM-Pole. Er verdrängte Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde von Platz eins, dem 0,065 Sekunden fehlten.

Auf den Plätzen zwei und drei stehen mit Heinrichs Teamkollege Ayhancan Güven und Lokalmatador Thomas Preining zwei weitere Porsche-Piloten. Dadurch verschafft sich Preining, der in der Meisterschaft neun Punkte hinter Leader Mirko Bortolotti liegt, eine gute Ausgangsposition für das Rennen, weil der SSR-Lamborghini-Pilot nicht über Platz zehn hinauskam. Ihm fehlten am Ende 0,345 Sekunden.

Für den drittplatzierten in der Meisterschaft Ricardo Feller gab es einen Rückschlag, denn der Abt-Audi-Pilot muss sich mit Rang 25 abfinden. Auch für den viertplatzierten Sheldon van der Linde lief es im BMW M4 GT3 mit Platz 17 nicht nach Wunsch.

Das Qualifying musste nach acht Minuten abgebrochen werden, weil Winward-Mercedes-Pilot David Schumacher auf einem nassen Fleck der Strecke auf kalten Slicks das Heck verlor. Dadurch donnerte er heftig in die Reifenstapeln, wodurch der Mercedes vorne heftig beschädigt wurde. Schumacher konnte aber sofort aussteigen und blieb unverletzt.

