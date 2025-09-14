DTM-Qualifying Spielberg 2: Ferrari-Pole bei Abbruch und Wittmann-Rückschlag!

Poleposition für Emil-Frey-Ferrari-Pilot Thierry Vermeulen in einem ungewöhnlichen DTM-Qualifying am Sonntag in Spielberg: Denn wegen des Abbruch durch einen Unfall von Manthey-Porsche-Pilot Morris Schuring blieben am Ende nur noch 6:25 Minuten auf der Uhr, wodurch die Piloten Schwierigkeiten hatten, die Pirelli-Pneus auf Temperatur zu bringen.

Vermeulen fuhr in 1:28.301 die schnellste Rundenzeit und fing Land-Audi-Pilot Ricardo Feller noch ab. Dem Schweizer fehlten 0,157 Sekunden auf die Pole des Schützlings von Max Verstappen. Auf Platz drei meldete sich nach seinem schweren Patzer Vermeulen-Teamkollege Jack Aitken (+0,189) zurück, der damit seinen Rückstand in der Meisterschaft auf Rene Rast auf elf Punkte verkürzt.

Und auch Landgraf-Mercedes-Pilot und Lokalmatador Lucas Auer, der in der Meisterschaft zwei Punkte hinter Rast auf Platz zwei liegt, sorgt mit Platz vier und 0,267 Sekunden Rückstand für eine starke Ausgangssituation.

Auf Platz fünf landete sein Landsmann Thomas Preining, dem im Manthey-Porsche 0,423 Sekunden Rückstand hatte. Sechster ist mit Fabio Scherer (+0,442) der beste HRT-Pilot im Ford Mustang, ehe auf Platz sieben DTM-Leader Rast (+0,444) im Schubert-BMW folgt.

Teamkollege Marco Wittmann, der am Samstag nach Platz zwei sehr unzufrieden war, erlebte mit Platz 18 und 0,941 Sekunden einen weiteren Dämpfer. Ebenfalls nicht im Vorderfeld landete Grasser-Titelkandidat Jordan Pepper, der mit 0,724 Sekunden Rückstand nur auf Platz 14 kam.

Die Session wurde von einem Zwischenfall bei Schuring gezeichnet. Der niederländische Youngster flog sieben Minuten vor der Zielflagge in der Zielkurve wegen eines Reifenplatzers links hinten ab. Der Unfall ging zum Glück glimpflich aus, dennoch wurde die Session abgebrochen.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze