DTM 2026: Auftakt erstmals in Österreich

Der Saisonstart der DTM findet 2026 erstmals in Österreich statt. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Kalender hervorgeht, finden vom 24. bis zum 26. April die beiden Auftaktrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Insgesamt warten wieder acht Stationen und 16 Rennen auf die Piloten, die Saison endet traditionell auf dem Hockenheimring (9. bis 11. Oktober).

"Die Auftakt-Premiere am Red Bull Ring verspricht einen spektakulären Saisonstart. Wir freuen uns darauf, erstmals in Österreich in die neue Saison zu starten", sagte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss: "In der Saison 2025 konnten wir uns bei allen bisherigen Rennen über einen deutlichen Besucherzuwachs freuen. Das zeigt uns, dass die Events von den Fans angenommen werden und beliebt sind. Um die Saison 2026 noch spannender zu gestalten, haben wir die Reihenfolge der Veranstaltungen etwas angepasst."

Nach dem Auftakt in Österreich geht es an der niederländischen Küste in Zandvoort weiter (22. bis 24. Mai). Oschersleben, wo in diesem Jahr die Auftaktrennen stattgefunden hatten, ist 2026 als fünfte Station (24. bis 26. Juli) eingeplant. - Der Rennkalender im Überblick:

24.–26.04.2026 Red Bull Ring/Österreich

22.–24.05.2026 Circuit Zandvoort/Niederlande

19.–21.06.2026 Lausitzring

03.–05.07.2026 Norisring

24.–26.07.2026 Oschersleben

14.–16.08.2026 Nürburgring

11.–13.09.2026 Sachsenring

09.–11.10.2026 Hockenheimring