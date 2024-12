Ehemaliger Audi-Motorsportchef Dieter Basche ist verstorben

Der deutsche Motorsport trauert um Dieter Basche. Der langjährige Motorsportchef von Audi verstarb am 24. Dezember im Alter von 88 Jahren. Mit dem Namen Dieter Basche sind einige der erfolgreichsten Rennfahrzeuge von Audi verbunden.

Der Audi Sport quattro S1, der Audi 90 quattro IMSA-GTO oder der Audi V8 quattro für die DTM trugen seine Handschrift. Mit den wuchtigen V8-Boliden gewannen Hans-Joachim Stuck und Frank Biela 1990 und 1991 die Fahrertitel in der DTM.

"Audi verdankt Dieter Basche viele Siege und Meistertitel. Er war ein brillanter Techniker, vor allem aber ein großartiger Mensch und bei den Ehemaligentreffen von Audi Sport sehr beliebt", sagt Audi-Motorsportchef Rolf Michel. "Er war von ganzem Herzen Audianer. Wir werden ihn vermissen."

Der Diplom-Ingenieur Basche fuhr von Beginn seiner Karriere an im wahrsten Sinne des Wortes zweigleisig. Ende der 1960er Jahre begann er als Rennfahrer in Sport- und Tourenwagen, gleichzeitig arbeitete er in der Motorsportabteilung von BMW an der Entwicklung des Formel-2-Wagens mit.

1972 und 1973 belegte er mit einem BMW 2022 TI jeweils den dritten Platz in der Gesamtwertung der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM), der späteren DTM.

1979 beendete Basche seine Rennfahrerkarriere und wechselte zu Audi, wo er zunächst als Ingenieur arbeitete und später zum Leiter Technik und Motorsport aufstieg. In dieser Funktion arbeitete er eng mit Walter Röhrl zusammen, für den Basche mehr als nur ein Renningenieur war.

"Dieter saß bei jeder meiner Entwicklungs- und Abstimmungsfahrten, die ich mit dem legendären Audi Rallye S1 über Tausende von Kilometern absolvierte, auf dem Beifahrersitz", erinnert sich Röhrl anlässlich des Todes seines Weggefährten in einem Beitrag auf seiner persönlichen Facebook-Seite. "Er hat als Ingenieur und Techniker alles protokolliert und registriert. Das hat zu einer unglaublichen Verbindung und Vertrautheit zwischen uns beiden geführt, die ganz maßgeblich auch im Kopf stattfand."

"Dieter Basche war in allen Situationen ruhig und souverän. Ich habe ihn als eminent fleißigen, strebsamen und auch ehrgeizigen Ingenieur kennengelernt - ein hervorragender Techniker und eine großartige Persönlichkeit", so Röhrl weiter. "Ich habe ihm viel zu verdanken und bin glücklich darüber, dass wir ein Stück unseres beruflichen Weges im Motorsport gemeinsam gehen durften."