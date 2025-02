"Ein wahrgewordener Traum": Engstler zum Lamborgini-Werksfahrer befördert

Nächster Karriereschritt für Luca Engstler: Der 24-jährige Sohn von Tourenwagen-Legende Franz Engstler, der 2025 mit dem Grasser-Team seine dritte DTM-Saison bestreiten wird, wurde von Lamborghini zum Werksfahrer befördert. "Dass ich dieses Jahr als offizieller Lamborghini Werksfahrer an der Start gehen darf, ist natürlich ein wahrgewordener Traum", freut sich der Youngster.

"Wir haben letztes Jahr wirklich hart gekämpft und hatten einige Höhen aber auch Tiefen. Ich bin wirklich dankbar, so für unsere Arbeit belohnt zu werden und freu mich auf alles, was kommt!" Für 2025 zeichnet sich ein "wahnsinnig spannendes Programm" ab. Er "hoffe natürlich, dass wir an den Sieg im vergangenen Jahr anknüpfen können", will er weiter für Sensationen sorgen.

Ein Werksvertrag für den Grasser-Lamborghini-Piloten, der nach wie vor bei Engstler Motorsport in der Werkstatt mitanpackt, ist laut Informationen von Motorsport-Total.com schon länger Thema, doch bis jetzt gab es diesbezüglich keine Gewissheit.

Warum Lamborghini eigentlich keine Piloten benötigt

Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass Lamborghini Piloten wie Edoardo Mortara für das inzwischen beendete Hypercar-Programm in der WEC geholt hat, die weiterhin Geld kosten und für die man nun keine wirkliche Verwendung hat. Und auch mit Kelvin van der Linde wurde man sich nicht einig.

Dabei war eine Beförderung Engstlers eigentlich überfällig: Denn der Allgäuer hatte im Vorjahr in seinem ersten Lamborghini-Jahr noch GT3-Juniorenstatus, während zum Beispiel Maximilian Paul, der mit seinem eigenen Team in der DTM am Start ist, bereits Young Professional - und damit eine Stufe höher - war.

Dass mit Matteo Cairoli kürzlich ein Lamborghini-Werksfahrer nach nur einem Jahr über Bord gegangen ist und nun den Iron-Lynx-Mercedes in der WEC fährt, war in Hinblick auf Engstlers Beförderung sicher kein Nachteil.

Lamborghini-Sportchef sieht Engstlers "außergewöhnliche Fortschritte"

"Durch unser Nachwuchsprogramm haben wir Lucas Leistungen analysiert, die außergewöhnliche technische und professionelle Fortschritte zeigen", freut sich Lamborghinis Motorsportchef Maurizio Leschiutta über seinen Werksfahrer-Neuzugang. "Er verdient diese Beförderung absolut."

Beim Grasser-Team habe er nun mit der DTM "in einer Top-Meisterschaft der GT-Szene die Möglichkeit, gegen die besten Spezialisten dieser Klasse anzutreten und seine technischen Fertigkeiten weiter zu erweitern."

Engstler siegte 2024 in seinem ersten Grasser-Jahr völlig überraschend beim Saisonauftakt in Oschersleben dank einer perfekten Strategie und Safety-Car-Pech bei der Konkurrenz. Und auch beim Saisonfinale in Hockenheim führte er vor Champion Mirko Bortolotti einen Lamborghini-Doppelerfolg an.

Bärenstarkes Jahr 2024 als Auslöser

Damit hatte Engstler alleine im Vorjahr so viele DTM-Siege zu Buche stehen wie die SSR-Piloten Bortolotti und Nicki Thiim zusammen, auch wenn die Konstanz über die Saison hinweg noch nicht gegeben war. Mit so einer Ausbeute hätte nach Engstlers schwierigem ersten DTM-Jahr im Audi-Familienteam Engstler Motorsport, in dem Platz sieben am Nürburgring sein Highlight war, vermutlich niemand gerechnet.

Zumal der Youngster im Winter von 2023 auf 2024 keinen wirklichen Plan hatte, wie es weitergeht, nachdem er beim Young-Driver-Test von Mercedes-AMG auch bei HRT nicht zum Zug gekommen war.

"DTM war gefühlt so weit weg wie der Mond. Ich hab das eher so hingenommen, dass es dieses Jahr keinen Platz gibt und ich schauen muss, was vielleicht last minute noch kommt oder ob man noch irgendwo unterkommt", meinte Engstler damals. Ein Jahr später ist er zweimaliger DTM-Sieger und darf sich über einen Lamborghini-Werksvertrag freuen.