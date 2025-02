"Einzigartig in Deutschland": Mustang-Truppe HRT kooperiert mit Kartteam

Das Haupt-Racing-Team hat bekanntgegeben, dass es sein Motorsport-Portfolio erweitert und sich künftig auch im Kartsport engagieren wird. Die am Nürburgring ansässige Truppe, die 2025 vom Mercedes zum Ford Mustang wechselt und neben der DTM auch auf der Nürburgring-Nordschleife, in der GT-World-Challenge Europe und im ADAC GT Masters startet, hat eine Kooperation mit dem Kartteam Sim-On abgeschlossen.

Ab sofort wird das 2023 gegründete Team von Simon Steffen unter der Lizenz "Haupt Racing Team an der Deutschen Kart-Meisterschaft (DKM) und der IAME Euro Series teilnehmen. Was dahinter steckt? "Wir haben so die Möglichkeit, ambitionierte Talente frühzeitig zu entdecken und zu begeistern", erklärt HRT-Geschäftsführer Ulrich Fritz.

"Wir können junge Fahrerinnen und Fahrer gezielt aufbauen und sie im Idealfall über Jahre begleiten. Ganz im Sinne der ADAC-Initiative 'Road to DTM' bieten wir damit ein stringentes Programm vom Kartsport bis in die Topklasse der DTM an."

Da HRT 2025 auch im ADAC GT Masters, das seit 2024 den Fokus auf den Nachwuchs gelegt hat, und in der GT3-Topklasse DTM am Start sein wird, bildet man als Team die Aufstiegspyramide in Deutschland ab. "Alles in einem Team und alles aus einer Hand - das ist absolut einzigartig im deutschen Motorsport", sagt Fritz nicht ohne Stolz.

Wie die Kooperation mit dem Kartteam aussehen soll? Für die Rennvorbereitung steht der Truppe die HRT-Race-Base am Nürburgring als moderne Einsatzzentrale zur Verfügung. Zudem kommt das Team in den Genuss von strategischem Support durch die Renningenieure von HRT, eine detaillierte Datenanalyse sowie ein Fahrer-Coaching durch erfahrene Motorport-Profis.

Aber auch das HRT-Team profitiert, denn der Sim-On-Teamchef ist Simulator-Experte und wird sich bei der DTM-Truppe mit seiner Expertise bei der Fahrerentwicklung, beim Training und bei der Rennvorbereitung einbringen.

Die Karttruppe Sim-On konnte trotz ihrer Jugend bereits auf sich aufmerksam machen: 2023 stellte man in Deutschland den DKM-OK-Junior-Champion, 2024 den DKM-X30-Senior-Champion. In der internationalen IAME Euro Series gelang beim Heimspiel in Wackersdorf Platz zwei in der X30-Senior-Klasse.