Erster GT3-Test auf Salzburgring als DTM-Vorgeschmack? "Fahrer finden Kurs geil"

GT3-Comeback auf dem Salzburgring! Am Mittwoch und am Donnerstag fanden diese Woche private Testfahrten auf dem 4,255 Kilometer langen High-Speed-Kurs statt, der in den vergangenen Jahren stets ein Thema für den DTM-Kalender war und Anfang September ein ADAC-GT-Masters-Rennen austrägt. Das ist interessant, weil der ADAC mit den GT3-Boliden der Nachwuchsserie überprüfen will, ob die Strecke tatsächlich DTM-tauglich ist.