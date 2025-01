Finanzierung als Kriterium: Bringt Manthey 2025 dritten DTM-Porsche?

Was passiert 2025 in der DTM bei der Manthey-Truppe? Bei der Porsche-Bekanntgabe im Rahmen der Night of Champions, dem traditionellen Porsche-Jahresabschluss, wurde nur erwähnt, dass man "derzeit" daran arbeite, sein "Engagement in der DTM auch in der Saison 2025 fortzuführen".

Während das neue Allied-Team mit den beiden Fahrernamen komplett verkündet wurde, blieb Porsche bei Manthey jegliche Details schuldig. Laut Informationen von Motorsport-Total.com ist das darauf zurückzuführen, dass nicht klar ist, wie das Manthey-Paket 2025 aussehen wird.

Denn obwohl man ursprünglich wie 2024 mit zwei 911 GT3 R an den Start gehen wollte, tat sich - wie man hört - Ende des Jahres eine Möglichkeit auf, ein drittes Auto einzusetzen.

Mantheys Le-Mans-Sieger sucht neue Aufgabe

Das hat damit zu tun, dass der Niederländer Morris Schuring noch auf der Suche nach einem Cockpit für die Saison 2025 ist. Schuring trat im Vorjahr in der Langstrecken-WM WEC für das Manthey-EMA-Team an und wurde gemeinsam mit Richard Lietz und Yasser Shahin hinter dem Schwesterauto Vizeweltmeister in der LMGT3-Klasse. Dafür feierte das Trio bei den 24 Stunden von Le Mans den Klassensieg.

Während Werksfahrer Lietz 2025 im Auto mit der Startnummer 91 an Bord bleibt, ist für Schuring kein Platz mehr, denn der 19-Jährige wurde von der FIA bei der Fahrereinstufung für 2025 wegen seiner Erfolge von Silber auf Gold hochgestuft.

Und das Reglement verlangt, dass neben dem Profi zwingend ein Silber- und ein Bronze-Fahrer an Bord sein muss.

Finanzierung als Zünglich an der Waage

Das heißt aber nicht, dass Schuring und Manthey getrennte Wege gehen: Der Mann aus Den Dolder in der Provinz Utrecht saß am 16. November beim finalen NLS-Lauf auf der Nürburgring-Nordschleife neben DTM-Pilot Ayhancan Güven im "Grello" - und die beiden feierten mit Rang zwei einen Podestplatz.

War das schon ein Vorbote auf ein intensiveres Programm in der Saison 2025? Wie man hört, ist ein DTM-Stamm-Cockpit bei Manthey tatsächlich der Plan. Die Finanzierung dürfte aber noch nicht komplett stehen, weshalb noch unklar ist, ob das Projekt zustande kommt.

Auf welche Piloten setzt das Manthey-Team?

Für Schuring würde es durchaus Sinn ergeben, denn der Youngster, der jahrelang in Porsche-Markenpokalen vorne mitmischte, wurde Ende 2023 von Porsche zur Juniorensichtung eingeladen, erhielt aber nicht den Zuschlag.

In der DTM hätte Schuring die Möglichkeit, zu zeigen, was in ihm steckt, zumal er bereits Ende 2021 beim Young-Driver-Test der Mercedes-AMG-Teams in Le Castellet, an dem unter anderem David Schumacher und David Beckmann teilnahmen, mit starken Zeiten aufhorchen ließ. Und er kennt die DTM-Kurse aus dem Porsche-Carrera-Cup Deutschland.

Man darf nun gespannt sein, ob das Projekt zustande kommt und Manthey ein drittes Auto einsetzt. Fest steht, dass das Porsche-Topteam 2025 zumindest zwei Porsche 911 GT3 R in der DTM an den Start bringen wird. Als Piloten sind wie 2024 Thomas Preining, der 2023 den Meistertitel einfuhr, und Ayhancan Güven vorgesehen.