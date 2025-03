"Freue mich besonders auf Wittmann": Glock über Lieblingsrivalen in der DTM

Wenn Timo Glock beim Saisonstart in Oschersleben sein DTM-Comeback gibt, trifft der 42-Jährige auf alte Bekannte, die er bereits aus seiner früheren DTM-Vergangenheit kennt. Auch deshalb weiß der ehemalige Formel-1-Pilot, dass seine Rückkehr im Dörr-McLaren nicht einfach wird.

"In der DTM gibt es viele exzellente Fahrer, darunter erfahrene Spezialisten, die harte Gegner sein werden", meint Glock, der bislang 148 DTM-Rennen bestritten hat. "Ob es Marco Wittmann, Lucas Auer oder Maro Engel sind - sie gehören alle zu den absoluten Top-Kandidaten."

"Wittmann zählt sicherlich zu den Leuten, auf die ich mich besonders freue, auch wenn wir diesmal in unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs sind", schmunzelt der Dörr-McLaren-Pilot, der zwischen 2013 und 2022 ausschließlich für BMW in der DTM gestartet ist.

"Zu Class-1-Zeiten bei BMW waren wir noch Teamkollegen, aber jetzt wird es spannend, ihn auf der Strecke als Konkurrenten zu erleben", erinnert Glock. In seiner DTM-Debütsaison 2013 hatte er Wittmann als Teamkollegen bei MTEK, was für den ehemaligen Formel-1-Piloten, der sich nach dem Wechsel in die DTM zunächst schwertat, eine große Hilfe war.

Auch wenn es damals weniger um Ratschläge als um den Datenvergleich ging, freut sich Glock auf das Wiedersehen mit Wittmann, der von 2016 bis 2020 auch sein Teamkollege bei RMG war. "Generell ist es einfach schön, bekannte Gesichter wiederzutreffen!"

Auch Wittmann "freut sich auf die Duelle"

Und die Freude ist offenbar nicht einseitig - denn auch Wittmann ist von der Rückkehr seines ehemaligen Teamkollegen begeistert! "Congrats, ich freue mich auf die Duelle mit dir", kommentierte der zweimalige DTM-Champion den Instagram-Post, mit dem Glock im Dezember 2024 seine Rückkehr in die DTM ankündigte.

Kein Wunder, denn auch Wittmann hat dem 42-Jährigen einiges zu verdanken: Der heutige BMW-Pilot war einst Förderkandidat in der Deutsche Post Speed Academy und wurde dort von Juror Glock unter die Fittiche genommen.

Auch wenn die ehemaligen Teamkollegen in der DTM-Saison 2025 gegeneinander antreten müssen, pflegen sie ein gutes Verhältnis, wie Glocks Antwort auf Wittmanns Kommentar bei Instagram zeigt. "Rückspiegel polieren", kontert der neue McLaren-Pilot. "Ich freue mich, Kollege."