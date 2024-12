Gesamte Saison der Elektroserie NXT-Gen-Cup 2025 im DTM-Rahmenprogramm

Die DTM und die schwedische Elektro-Rennserie Nxt Gen Cup arbeiten in Zukunft noch enger zusammen: Der ADAC hat bekanntgegeben, dass die vollelektrischen Einheitsboliden, die auf dem straßenzugelassenen Mini Cooper SE basieren, 2025 ihre gesamte Saison im Rahmen der DTM austragen.

"Wir bieten unseren Nachwuchsfahrern auch kommendes Jahr ein umfassendes Förderprogramm und setzen auf Events im professionellen Umfeld der DTM", bestätigt Nxt-Gen-Cup-Gründer Fredrik Lestrup. "Für 2025 haben wir bereits mehrere Nennungen erhalten und sind zuversichtlich, dass die dritte Saison unsere bisher beste wird."

Bei vier Veranstaltungen wird der Nxt-Gen-Cup 2025 auf der DTM-Plattform gastieren: Die insgesamt zwölf Meisterschaftsläufe sind unter anderem auf dem Norisring, auf dem Nürburgring und auf dem Sachsenring.

Unklar ist aber, an welchem DTM-Wochenende die Rennserie ihren Saisonauftakt austrägt. Das soll "zu einem späteren Zeitpunkt verkündet" werden, heißt es in der Pressemitteilung. Als Land wird aber Deutschland angegeben, weshalb nur Oschersleben und der Lausitzring infrage kommen.

Als einheitliches Fahrzeug wird der bis zu 230 PS starke LRT NXT1 genutzt, der optisch dem Mini Cooper gleicht. Die Serie soll vor allem jungen Talent als Sprungbrett dienen - und sorgte 2024 teilweise für turbulente und durchaus unterhaltsame Rennen.

"Der NXT Gen Cup hat in den vergangenen beiden Jahren eindrucksvoll gezeigt, wie gut sich vollelektrische Rennfahrzeuge und spannender Motorsport kombinieren lassen", sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss.

"Mit dem innovativen Elektro-Konzept des NXT-Gen-Cup und synthetischen Kraftstoffen in der DTM demonstrieren wir nachhaltige Vielfalt bei den Antriebsarten auf der DTM-Plattform und beweisen, wie spektakulär Motorsport sein kann, ohne dabei fossile Ressourcen beim Antrieb zu verbrauchen."

Dieses Jahr spielte der Next-Gen-Cup speziell beim Stadtrennen auf dem Norisring eine große Rolle, das in den vergangenen Jahren immer wieder durch Proteste von Klimaschützern unter Druck gekommen war. Durch die schwedische Rennserie gelang es, dass am DTM-Wochenende die Hälfte aller Rennen in Nürnberg elektrisch über die Bühne gingen.

Rennkalender Nxt-Gen-Cup 2025: April: offizielle Testtage Gellerasen Arena (SWE) tba: tba* (GER) 4. - 6. Juli: Norisring (GER) 8. - 10. August: Nürburgring (GER) 22. - 24. August: Sachsenring (GER)

*tba = to be announced (wird erst bekanntgegeben)