Gounons verrückte DTM-Premiere: Wieso er in Marvel-Kinderunterhosen fuhr!

Mercedes-AMG-Werksfahrer Jules Gounon beeindruckte bei seiner DTM-Premiere in Hockenheim als HRT-Ersatzmann für Luca Stolz mit einem vierten Startplatz und einem sechsten Platz im Rennen - und war teilweise der schnellste Mann im Feld. Das wahre Rennen spielte sich aber davor ab, denn der 29-Jährige weilte gerade in Portimao in Portugal, als er am Mittwochabend den Anruf von Mercedes-AMG erhielt.

"Als mich Stefan (Wendl) und Thomas (Jäger) angerufen haben, fragten sie mich, ob ich Klamotten für das Rennen dabei habe", erzählt Gounon, der gerade seine Freundin Michelle Gatting beim ELMS-Finale begleitete, im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Ich war auf Urlaub, da nehme ich meinen Helm, meinen Rennanzug nicht mit, ich hatte nichts dabei. Das war Mittwochabend. Und ich musste am Donnerstag zu Mittag in Hockenheim sein."

Tatsächlich war Gounon auf den kurzfristigen DTM-Einsatz überhaupt nicht vorbereitet. Weder Helm noch Rennanzug oder andere Klamotten, die man für eine mehrtägige Reise benötigt, waren im Gepäck. Und die Zeit drängte.

Erneute Rettung durch Ex-Callaway-Teamchef

Zunächst dachte er an einen Freund in Andorra, der ihm von zuhause einen Helm hätte bringen können. Doch der hätte zweieinhalb Stunden nach Barcelona und dann wieder retour fahren müssen, damit eine Übergabe am Flughafen zustande kommt. Dann fiel Gounon aber ein, dass ein früherer Förderer in Deutschland einen seiner Helme hat.

"Bei meinem ersten Rennen für AMG hat Giovanni Ciccone meinen Helm bekommen", erinnert er sich an seinen damaligen Dank an den Ex-Teamchef, der in Leingarten bei Heilbronn - also eine Autostunde von Hockenheim entfernt - lebt.

"Ich bin heute hier, weil ich 2016 von Ernst Wöhr und Giovanni Ciccone von Callaway Competition eine Chance erhalten habe. Damals ging mir das Geld aus, ich arbeitete im Autohaus meines Vaters, meine Karriere schien vorbei", erzählt er von einem Schlüsselmoment seiner Laufbahn. Denn die beiden glaubten an Gounon und setzten ihn im ADAC GT Masters ins Cockpit der legendären Callaway-Corvette. Der für Andorra startende Franzose revanchierte sich 2017 sensationell mit dem Meistertitel.

"Also habe ich ihn angerufen: 'Giovanni, wie geht's dir? Bist du zuhause?' Er hat gesagt: 'Ja, aber ich fahre in der Früh weg.' 'Verdammt, ich brauche eine Helm, denn ich fahre DTM!'" Die Lösung? Florian Möhring, der bei Callaway Gounons Ingenieur war und nun bei AMG im Kundensport-Bereich arbeitet, besorgte den Helm in Leingarten und brachte ihn nach Hockenheim.

Auch bei seinem Team packten alle mit an, damit Gounon antreten kann: Ein Sitz wurde organisiert, den Rennanzug übernahm er von HRT-Stammfahrer Luca Stolz, der um drei Zentimeter größer ist. "Arjun Maini hat mir seine Balaclava gegeben, die Schuhe wurden mir von AMG kurzfristig organisiert", erzählt Gounon.

Gounons verzweifelter Lidl-Besuch am Donnerstagabend

Und dann gab es da noch ein Problem. "Ich hatte nicht mal Unterwäsche oder Socken", sagt Gounon. "Also bin ich am Donnerstagabend zum Lidl gegangen und habe versucht, Unterhosen zu kaufen."

Er wurde fündig. "Wirklich schlimme Unterwäsche", grinst Gounon - und präsentiert die etwas zu klein geratene Unterhose im Marvel-Design! "Sie hatten nur Unterhosen für Kinder, also trage ich eine Unterhose für 14-Jährige, die viel zu eng ist." Auch eine Zahnbürste musste er im Supermarkt kaufen.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass der Mercedes-AMG-Pilot vor einem Rennwochenende ohne Unterhosen dastand. "Vor drei Jahren kam ich nach Oschersleben - und hatte meine ganze Unterwäsche vergessen", gesteht Gounon und verweist auf das ADAC-GT-Masters-Wochenende 2022. "Ich gehe einkaufen und frage nach 'Underwear', aber das haben sie nicht verstanden. Dann habe ich gesagt: 'Emporio Armani'."

Dem Verkäufer ging ein Licht auf, als Gounon die Marke nannte. "Er hat gesagt: 'Emporio Armani nicht!' Und dann holt er eine Unterhose raus - Bruno Banani! Ich habe gesagt: 'Oh verdammt! Gib sie mir bitte'." Am Sonntag holte Gounon damit den Sieg. "Daher trage ich normalerweise immer meine Bruno-Banani-Unterhose. Die liebe ich!", grinst er.