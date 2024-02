GT3-Nachfolger von AMG ohne HWA? "Man schaut verschiedene Sachen an"

Anzeige

Seit Jahren wartet man vergeblich auf Neuigkeiten, was den GT3-Nachfolger für den 2016 präsentierten Mercedes-AMG GT3 angeht. Doch jetzt soll es endlich so weit sein: Die Marke mit dem Stern will in absehbarer Zeit die Katze aus dem Sack lassen und die Details über das neue Fahrzeug verkünden.

"Wir sind mit Hockdruck dran an den Konzepten, an der Auslegung, am Lastenheft - und wissen, was wir wollen", bestätigt Thomas Jäger, der bei Mercedes-AMG als sportlicher Leiter des DTM-Projekts fungiert, im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Klar ist, dass wir den Kundensport auf alle Fälle mit einem neuen Fahrzeug weiterführen."

Nur was "das Wie angeht", brauche man noch etwas Zeit, erklärt Jäger. Hinter den Kulissen gibt es diesbezüglich aber interessante Entwicklungen: Denn wie Motorsport-Total.com erfahren hat, wird darüber nachgedacht, dass das neue Fahrzeug ohne Langzeit-Partner HWA entsteht - und gleich von mehreren technischen Partnern gemeinsam umgesetzt wird.

HWA nicht an Bord? "Noch keine finale Entscheidung"

Was Jäger dazu sagt? "Wenn man so ein großes Projekt plant, gibt es einen Ausschreibungsprozess. Man schaut sich verschiedene Sachen an", holt er aus. "HWA hat in der Vergangenheit mit uns einen sehr guten Job gemacht. Das After-Sales-System läuft aktuell auf jeden Fall mit HWA weiter", verweist er auf die Nachbetreuung der Fahrzeuge, die aktuell in Umlauf sind.

Was Entwicklung und Bau des neuen Fahrzeuges angeht, gäbe es allerdings "noch keine finale Entscheidung, wer das letztendlich sein wird. Das werden wir im Zuge des Ganzen kommunizieren", so Jäger.

HWA-Halbjahresbericht ohne GT3-Entwicklungsauftrag

Ein Dementi klingt dennoch anders - und tatsächlich findet man im Ende Oktober 2023 veröffentlichten Halbjahresbericht, der für eine Aktiengesellschaft wie die HWA AG verpflichtend ist, keine Bestätigung eines GT3-Entwicklungsauftrags von Mercedes-AMG. Stattdessen ist die Rede von einer "weiterhin offenen Entscheidungen in Bezug auf Entwicklungsprojekte, ebenfalls seitens Mercedes-AMG".

Eine Entscheidung gegen HWA würde einem Erdbeben gleichkommen. Denn das Unternehmen hat seit der Gründung durch Hans-Werner Aufrecht im Jahr 1998 große Teile des Mercedes-AMG-Werksprogramms -von DTM bis Formel E - umgesetzt. HWA ist bis heute das erfolgreichste Team der DTM-Geschichte. Auch die Formel-3-Motoren von Mercedes stammen aus Affalterbach.

Zudem wurden seit dem SLS-Flügeltürer im Jahr 2011 alle Mercedes-AMG-Kundensport-Fahrzeuge von HWA entwickelt und produziert. Um die 600 Boliden wurden gebaut, rund 300 sind derzeit weltweit im Einsatz.

Aktuell beschäftigt die HWA AG, die von Geschäftsführer Martin Marx geführt wird, fast 300 Mitarbeiter. Einen Großteil der Aufträge erhält man bis heute von Mercedes-AMG.