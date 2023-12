"Gut aufgestellte Crew verstärkt": SSR-Team holt Schlüsselperson von Schubert

Anzeige

Schon Anfang Dezember verkündete SSR-Performance-Teamchef Mario Schuhbauer nicht ohne Stolz, dass das Lamborghini-Team sein Personal für die DTM-Saison 2024 beisammen hat. "Unsere ohnehin schon gut aufgestellte Crew haben wir im Bereich Engineering verstärkt und begrüßen neue Teammitglieder", meinte er. "Wir wollen für die Saison 2024 nichts dem Zufall überlassen."

Jetzt ist auch klar, worauf Schuhbauer anspielte: Marcel Schmidt, der bei Schubert als Teammanager und Renningenieur in Personalunion fungierte und seinen Piloten Sheldon van der Linde 2022 zum Titel leitete, wird 2024 das BMW-Team verlassen und SSR Performance verstärken.

Und zwar in einer tragenden Rolle: Schmidt wird beim Team, das mit Mirko Bortolotti 2023 Vizemeister wurde, Chef der Ingenieursabteilung. Seine offizielle Bezeichnung: Head of Engineering Motorsport/Chief Engineer Motorsport.

Auf welche Strategie SSR mit Schmidt setzt

"Das ist richtig", bestätigt SSR-Performance-Teamchef Mario Schuhbauer die Personalie im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Wir freuen uns, denn er ist ein toller Ingenieur." Das gut aufgestellte Team mit Sitz im Münchner Stadtteil Freimann möchte in Zukunft vor allem auf festangestellte Ingenieure setzen, um das Know-how besser zu nutzen und in der eigenen Firma zu halten.

"Viele Teams arbeiten ja mit Freelancern, aber wir bauen unsere Engineeringabteilung für die Zukunft immer weiter aus", erklärt Schuhbauer. "Davon ist Marcel der Kopf." Schmidt steht übrigens vor keiner einfachen Aufgabe, denn SSR setzt 2024 mit Bortolotti und Nicki Thiim, der dank einer Freigabe von Aston Martin 2024 zum Team stößt und Lamborghini-Werksfahrer Franck Perera ersetzt, auf zwei Alphatiere.

Bei den Renningenieuren möchte SSR Performance auf Konstanz setzen. "Auch sie stehen bereits fest", stellt Teamchef Schuhbauer klar. "Mirko wird mit dem gleichen Renningenieur wie im Vorjahr arbeiten", verweist er darauf, dass Bortolotti weiterhin von David Grabengießer betreut wird, der 2021 noch bei GetSpeed und 2022 bei GruppeM arbeitete. Wer sich um Neuankömmling Thiim kümmern wird, will Schuhbauer zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Schubert über Schmidt-Abgang: "Gab bereits Tendenz"

Aber wie überraschend trifft der Abgang das starke Schubert-Team aus Oschersleben, für das 2023 die Champions Rene Rast und Sheldon van der Linde am Start waren? "Es gab bereits in der Vergangenheit die Tendenz, dass er noch mal was anderes machen möchte", sagt Teambesitzer Torsten Schubert im Gespräch mit Motorsport-Total.com, dass man darauf vorbereitet war.

Zudem dürfte Schmids Abgang mit einer Perspektive bei der EDAG-Gruppe zu tun haben, die als Sponsor und technischer Partner des SSR-Teams auftritt. Es handelt sich dabei um einen Entwicklungsdienstleister, der mit zahlreichen Automobilherstellern zusammenarbeitet und als börsennotiertes Unternehmen insgesamt über 8.000 Mitarbeiter beschäftigt.

"Für ihn ist die Firma EDAG in der Nähe seiner Heimat Fulda eine Perspektive. Deswegen wollte er nicht mehr auf die Dauer die ganze Woche in Oschersleben bleiben", erklärt Schubert, der mit seinem Team auch 2024 in der DTM an den Start gehen wird.