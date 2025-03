Höherer Verbrauch wegen E-Fuels? ADAC erwägt 2025 kürzere DTM-Rennen

Werden die DTM-Rennen 2025 kürzer? Im vorläufigen Reglement für die bevorstehende Saison steht , dass am Samstag und am Sonntag wie im Vorjahr je "ein Wertungslauf über 60 Minuten plus eine Runde" durchgeführt wird, doch hinter den Kulissen wird über eine Verkürzung der Renndauer gesprochen. Die Rede ist ist von fünf Minuten, die man abziehen würde. Das hat unter anderem mit dem neuen vollsynthetischen Kraftstoff zu tun.