HWA EVO vorgestellt: DTM-Legende der 1990er Jahre mit moderner Technik

Spannendes Projekt von HWA als Hommage an ein legendäres DTM-Auto der 1990er-Jahre: Die Ingenieure und Designer der HWA AG haben nach den ersten Entwürfen nun das aktuelle Design des Straßenfahrzeugs HWA EVO fertiggestellt, bei dem es sich optisch um eine Neuinterpretation des Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II handelt.

Das ist jener Bolide, mit dem Klaus Ludwig 1992 den ersten DTM-Titel für die Marke Mercedes-Benz einfuhr und Geschichte schrieb.

Das Fahrzeug, das in der zweiten Evolutionsstufe im Jahr 1990 auf den Markt kam und als Rennversion während der DTM-Saison auf dem Norisring seine Premiere gab, wurde nun von HWA mit modernster Technik ausgestattet und soll ab Ende 2025 an Kunden ausgeliefert werden.

HWA EVO breiter als sein legendäres Vorbild

Optisch nimmt der HWA EVO sehr viele Anleihen am Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Zwar wird er um einiges breiter sein als sein Vorbild, äußerlich unterscheidet er sich aber nur in einigen Details. Das Fahrzeug erscheint weltweit in einer limitierten Auflage von nur 100 Modellen.

Auch das ursprüngliche Fahrzeug aus den 1990er-Jahren, das auf Basis der Baureihe W201 entstand, war übrigens streng limitiert. Vom Evo II wurden zu Homologationszwecken nur 500 Stück hergestellt.

In der DTM waren damals durch das Gruppe-A-Reglement, das 1993 vom kostspieligeren Klasse-1-Reglement ersetzt wurde, Serienfahrzeuge als Basis für die Rennboliden vorgeschrieben, von denen mindestens 5.000 Stück verkauft werden mussten.

Aufrecht: "War die Idee, das Design neu zu interpretieren"

Evolutionsstufen wie der Evo II waren ebenfalls zugelassen - von ihnen mussten 500 Stück herstellt werden. Schon damals stand Hans-Werner Aufrechts HWA AG aus Affalterbach - damals noch unter dem Namen AMG - hinter dem Boliden. Nun wird es zum 25-Jahr-Jubiläum des Unternehmens mit neuer Technik wiederbelebt.

"Der Evo II war eine Stilikone der frühen 1990er-Jahre und setzte Maßstäbe in Sachen Design", so HWA-Gründer und Ex-DTM-Boss Hans-Werner Aufrecht über das damalige Fahrzeug. "Unsere Idee war es, dieses Design neu zu interpretieren."

Dabei arbeitet HWA mit dem US-amerikanischen Unternehmen Curated zusammen, das Expertise in den Bereichen historischer Sportwagen und Restomod-Fahrzeuge - also moderne Restaurierungen - hat. "Ich denke, wir schaffen damit die besten Voraussetzungen, dass der HWA EVO erfolgreich sein wird", so Aufrecht.

Details über die genauen Spezifikationen des HWA EVO wurden noch nicht bekanntgegeben, das Fahrzeug soll aber in Hinblick auf Antrieb, Leistung, Fahrwerk, Bremsen, Aerodynamik und Sicherheit mit zukunftsweisenden Technologien ausgestattet sein. Der Preis des Fahrzeugs, das an eine Ikone des Motorsports erinnert, beginnt laut HWA ab 714.000 Euro.