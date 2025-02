Kein Bortolotti, aber zwei Werksfahrer! Grasser präsentiert DTM-Aufgebot 2025

Das Grasser-Team hat seine DTM-Aufstellung und die Fahrzeug-Designs für die Saison 2025 offiziell präsentiert: Die in der Nähe des Red-Bull-Rings ansässige Truppe von Gottfried Grasser wird dieses Jahr erneut zwei Lamborghini Huracan GT3 Evo2 an den Start bringen und setzt im vierten DTM-Jahr auf Luca Engstler und Teamneuling Jordan Pepper. Das DTM-Feld wächst dadurch auf 17 offiziell bestätigte Fahrzeuge an .

Damit ist nun auch offiziell, dass Mirko Bortolotti in der DTM nicht zu seinem Ex-Team zurückkehren wird, was klar auf einen Wechsel des Champions zu Abt hinweist. Dafür hat das Grasser-Team das Rennen um Lamborghini-Werksfahrer Pepper gemacht, der laut Informationen von Motorsport-Total.com auch bei Abt Thema war.

Da nun auch Engstler, der im Vorjahr mit Grasser gleich zwei DTM-Siege feierte, von Lamborghini zum Werksfahrer befördert wurde, geht das Team diese Saison erstmals mit zwei Werkspiloten der italienischen Marke in die Saison.

"Erwarte, dass wir regelmäßig in die Top 5 fahren"

"Luca hat mit seinen zwei Siegen im Vorjahr bewiesen, wie stark er ist", verweist Teamchef Grasser darauf, dass der 24-jährige Engstler schon jetzt den Großteil der insgesamt drei Grasser-Siege in der DTM eingefahren hat. "Gleiches gilt für Jordan, der uns in der GT-World-Challenge und bei seinem Gaststart am Sachsenring begeistert hat."

"Mit unserem starken Gesamtpaket erwarte ich auf jeden Fall, dass wir regelmäßig in die Top-5 fahren - gerne natürlich mehr", legt er die Zielvorgabe für 2025 fest. "Ich glaube, jeder Teilnehmer der DTM wacht morgens auf und will Meister werden. Wir konzentrieren uns zunächst aber auf die ersten sechs Rennen, wollen dort gut und stabil Punkte sammeln, und dann sehen wir weiter."

Gold-Sponsor stellt beide Fahrzeugdesigns

2025 werden beide Lamborghini-Boliden des Teams im Design von Sponsor TGI an den Start gehen, was zeigt, dass der auf Goldanlage spezialisierte Geldgeber sein Engagement sogar noch ausgeweitet hat. Dafür spricht auch, dass das Team in der DTM nun unter dem Namen "TGI Lamborghini Team by GRT" antritt.

Auch die klassischen Lamborghini-Startnummern 19 (Engstler) und 63 (Pepper), die sich auf das Gründungsjahr 1963 beziehen, bleiben trotz Abts Markenwechsel beim Grasser-Team. Während Peppers Bolide im bekannten schwarz-goldenen Design startet, das dem Auto von Christian Engelhart aus dem Vorjahr ähnelt, fährt nun auch Engstler im schwarz-goldenen TGI-Branding.

Die Mountain-Wolf-Logos sind zumindest in der DTM verschwunden, dafür bleiben der Weiß-Anteil durch Engstlers Sponsor Liqui Moly bestehen - ein klares Unterscheidungsmerkmal der beiden Grasser-Boliden. Der österreichische Getränkesponsor Grapos ist 2025 wieder stärker und auf beiden Autos präsent.

Pepper: "Wusste, dass ich alle Hebel in Bewegung setzen werde"

"Für mich wird ein Traum wahr!", freut sich Pepper darüber, dass er endlich einen DTM-Stammplatz errungen hat - und bedankt sich dafür bei Grasser & Co.

"Im vergangenen Jahr konnte ich bei meinem Gaststart bereits einen kleinen Vorgeschmack bekommen und wusste ab diesem Moment, dass ich alle Hebel in Bewegung setzen werde, um Stammfahrer in der DTM zu werden", blickt der 28-jährige Südafrikaner, der mit Kelvin und Sheldon van der Linde in Kempten n in einer WG lebte, auf seinen Sachsenring-Gaststart zurück.

Damals kam er bei Grasser zu DTM-Ehren, weil Stammfahrer Engelhart an einer Knieverletzung laborierte und auch Werksfahrer-Kollege Franck Perera verhindert war. Die Kollision mit den BMW-Piloten Rene Rast und Marco Wittmann und der Ärger, der ihn zum "Stinkefinger" gegen Rast verleitete, taten seinen DTM-Ambitionen offenbar keinen Abbruch.

"Jetzt bin ich sehr motiviert und kann den Saisonstart in Oschersleben kaum erwarten", sagt der Mann aus Edenvale, der 2020 im Bentley den 12h-Klassiker von Bathurst gewann, 2021 die GT-World-Challenge America für sich entschied und im Vorjahr mit dem Grasser-Team Vizemeister in der Langstreckenserie der GT-World-Challenge Europe wurde. Seit 2023 ist er bei Lamborghini Werksfahrer.