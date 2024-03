Kelvin van der Linde abwechselnd in drei GT3-Autos: Umstellung ein Nachteil?

Anzeige

Kelvin van der Linde steht in der Saison 2024 vor einer großen Herausforderung: Der GT-Profi wird in diesem Jahr drei verschiedene GT3-Autos pilotieren, was für den Südafrikaner offenbar kein Problem darstellt: "Die Anpassung an die unterschiedlichen Fahrzeuge Wochenende für Wochenende ist nicht wirklich ein Nachteil", ist der 27-Jährige überzeugt.

In der DTM wird van der Linde, wie schon im Vorjahr, als er einen Rennsieg auf dem Red Bull Ring feierte und den achten Platz in der Gesamtwertung erreichte, einen Audi R8 LMS GT3 Evo II von Abt fahren. Beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring, wo Abt erneut mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo2 plant, kommt der Südafrikaner mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls wieder zum Einsatz.

Absolutes Neuland ist dagegen die Teilnahme an der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), wo van der Linde einen Lexus RC F GT3 von ASP steuert. Während die GT3-Fahrzeuge von Audi und Lamborghini die gleiche Basis haben und beide auf das bewährte Mittelmotor-Konzept mit einem 5,2-Liter-V10-Saugmotor setzen, wird der Lexus von einem Frontmotor, genauer gesagt einem 5,4-Liter-V8-Sauger über der Vorderachse, angetrieben.

Hinzu kommen Unterschiede in Bezug auf das Fahrwerk, die Aerodynamik und vor allem das Cockpit. Die zahlreichen Verschiedenheiten sind für den DTM-Piloten allerdings ein positiver Aspekt: "Die Autos sind so unterschiedlich, dass mir der Wechsel leicht fällt, ohne schlechte Gewohnheiten zu entwickeln", erklärt der Südafrikaner bei Instagram.

Die verschiedenen Rennwagen, die van der Linde in diesem Jahr fahren darf, bringen schlussendlich sogar Vorteile. "Es hilft mir zum Glück bei meiner Entwicklung als Fahrer, dass ich so viele unterschiedliche Fahrzeugtypen fahre", sagt der 27-Jährige. "Ich bin ständig gezwungen, meinen Fahrstil anzupassen und Wege zu finden, das Maximum aus jedem Fahrzeugkonzept herauszuholen."

Ob sich der volle Terminkalender mit DTM, Langstrecken-WM und einem möglichen Nordschleifen-Programm für van der Linde am Ende auszahlt, wird sich zeigen. Die DTM-Saison 2024 startet am 27. und 28. April in der Motorsport Arena Oschersleben.