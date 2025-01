Lucas Auer verlängert Vertrag mit Mercedes-AMG: DTM-Verbleib gesichert!

Gute Nachrichten für Lucas Auer: Der 30-jährige Österreicher hat seinen Vertrag bei Mercedes-AMG als Performance-Fahrer verlängert. Der Neffe von Ex-Formel-1-Pilot Gerhard Berger fehlte am 14. Dezember im vorläufigen Fahrerkader der Marke mit dem Stern für die Saison 2025, der bei der Saison-Abschlussveranstaltung bekanntgegeben hat.

Nun hat man sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, wie Auer bestätigt. "Es freut mich, dass die Zusammenarbeit weitergeht, sie haben meine Karriere hervorragend unterstützt", so der Österreicher, der für das Winward-Team beim 24-Stunden-Rennen in Daytona startet, gegenüber dailysportscar.com.

"Mein Programm für die Saison wird noch finalisiert, aber die Fortschritte, die wir alle gemeinsam machen, bedeuten, dass es oberste Priorität sein wird, dieses Momentum beizubehalten", sagt Auer.

Laut Informationen von Motorsport-Total.com wird Auer in der DTM bleiben - Mercedes-AMG hat aber noch keine Bekanntgaben gemacht, wie es 2025 in der Traditionsserie weitergeht. Fix ist aktuell nur, dass das Winward-Team, für das Auer seit 2021 an den Start geht, einen DTM-Vertrag mit dem Hersteller für die kommende Saison hat.

Zusätzlich zur DTM, in der es 2024 nicht nach Wunsch lief, sind für den Mercedes-AMG-Piloten Programme in anderen GT-Serien vorgesehen. Im Vorjahr feierte Auer gemeinsam mit seinem Winward-Teamkollegen Maro Engel Gesamtsiege im Sprint-Cup und in der Gesamtwertung der GT-World-Challenge Europe. Zudem etablierte sich Auer als Toppilot auf der Nürburgring-Nordschleife.

Der Kufsteiner ist bereits seit 2013, als er in der Formel 3 am Start war, mit Mercedes-angetriebenen Fahrzeugen unterwegs. Danach saß er von 2015 bis 2018 in der DTM im Mercedes, ehe er 2019 als Red-Bull-Pilot in der japanischen Super-GT-Serie versuchte, den Sprung in die Formel 1 zu schaffen.

2020 kehrte er mit BMW in die DTM zurück, 2021 wechselte er zurück zu Mercedes-AMG, wo er seitdem seine sportliche Heimat gefunden hat. Insgesamt gelangen Auer neun DTM-Siege, wodurch er einer der erfolgreichsten aktiven Piloten in der Traditionsserie ist. 2022 wurde er Vizemeister.