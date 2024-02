Anzeige

Mercedes-AMG hat das DTM-Aufgebot für die Saison 2024 offiziell bekannt gegeben.

Wie "Motorsport-Total.com" bereits berichtet hat, wird die Marke mit dem Stern dieses Jahr die Anzahl der Boliden von sechs auf vier reduzieren - und das Landgraf-Team nicht mehr in der Traditionsserie an den Start gehen. Zu Beginn der GT3-Ära der DTM im Jahr 2021 waren sogar neun Mercedes-AMG GT3 gleichzeitig am Start gewesen.

Dafür setzt die Winward-Truppe mit Lucas Auer, der bereits seit 2021 für das Team startet, und Ex-Landgraf-Pilot Maro Engel auf zwei absolute Hochkaräter aus dem Mercedes-AMG-Kader. Engel ersetzt bei Winward David Schumacher, der vor dem DTM-Aus steht.

Denn auch beim HRT-Team wird Schumacher - zumindest in der DTM - nicht antreten, obwohl er weiterhin Teil des Mercedes-AMG-Fahrerkaders ist: Die Truppe von Hubert Haupt, die von Ulrich Fritz geführt wird, setzt wie im Vorjahr auf Luca Stolz und Arjun Maini.

Damit hat auch das Haupt-Racing-Team zwei Performance-Fahrer - das ist die höchste Kategorie im Mercedes-AMG-Kader - in den eigenen Reihen, denn der Inder Maini wurde 2024 befördert und hat nach drei DTM-Jahren nicht mehr Juniorenstatus.