Michael Schumacher in der DTM: Als Schumi für einen handfesten Skandal sorgte

Denn er sorgte mit dem Crash dafür, dass das Saisonfinale 1990 in Hockenheim in die DTM-Geschichte einging. Und der damals 21-jährige Schumacher gleich mit. Es kommt schließlich nicht so oft vor, dass ein Crash eine Meisterschaft mit entscheidet.

DTM 1990: Stuck holt sich den Titel

BMW-Mann Cecotto ging als Spitzenreiter in die letzten beiden Rennen am 14. Oktober 1990, er führte mit 19 Punkten Vorsprung auf Hans-Joachim Stuck im Audi. Es gab nach dem Crash einen Neustart, mit einem Ersatzauto war Cecotto aber chancenlos. Beide Rennen gewann schließlich Stuck, der im Premierenjahr von Audi auch gleich den Titel holte.

"Dieses schmutzige Spiel hat mit Sport nichts zu tun", schimpfte Cecotto anschließend. Schumacher gehörte damals mit Heinz-Harald Frentzen und Karl Wendlinger zum Mercedes-Juniorenteam, ging mit den beiden Kollegen in der Sportwagen-WM an den Start und gewann zudem die Formel 3. Mercedes ermöglichte Schumacher damals den Gaststart in der DTM.

Geäußert hat sich Schumacher zu der Aktion nie.

"Natürlich bin ich immer noch wütend", betonte dafür Cecotto in der BMW-Dokumentation "Adrenalin", versehen mit einem breiten Lachen. Ändern kann es der Italiener sowieso nicht mehr. "In Hockenheim, glaube ich, war es Absicht. Es war unglaublich, denn er war weit hinter mir, aber er schaffte es, mich in der ersten Kurve durch das Gras voll zu treffen. Es ist also wirklich unglaublich." Für den 2019 verstorbenen Schnitzer-Teamchef Charly Lamm war es "ein trauriges Finale", wie er einmal sagte: "Das ist für mich immer noch ein Mysterium, was damals passiert ist und es war mein bitterster DTM-Moment".