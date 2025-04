Schumacher kam damals direkt aus dem Formelsport und absolvierte seine ersten zwei GT3-Jahre im Winward-Mercedes in der DTM. Sein bestes Ergebnis war ein neunter Platz 2023 auf dem Nürburgring, in beiden Jahren kam er in der Gesamtwertung nicht unter die Top 20.

"Wir hätten am Anfang einen ganz anderen Weg einschlagen müssen. Direkt in die DTM zu gehen war ein Fehler."

David Schumacher wird 2025 trotz seines Wechsels von Mercedes-AMG zu Ford nicht in der DTM an den Start gehen. Und das, obwohl sein HRT-Team in der DTM lange ein Cockpit im Mustang GT3 frei hatte. Jetzt stellt der 23-jährige Sohn von Ralf Schumacher klar, dass der DTM-Einstieg im Jahr 2022 ohne GT3-Erfahrung der falsche Weg war.

"Da kamen dann aber leider andere Probleme dazu", sagt er. Schumacher spricht von "Unstimmigkeiten mit dem Team und mit Mercedes". Damals gab es "viel im Hintergrund, was schiefgegangen ist, was man hätte vermeiden können".

Der Ex-Boss im Cockpit Übrigens: Auch Ex-DTM-Chef Gerhard Berger absolvierte einst einen Gaststart in der DTM. 1985 wurde Berger in einem BMW 635 CSi des Schnitzer-Teams beim Rennen in Zolder Achter.

Prominente Gaststarter Auch die Liste der DTM-Gaststarter kann sich sehen lassen: Ein gewisser Michael Schumacher gab 1990 und 1991 mehrere Gastspiele in der DTM und sorgte dabei sogar für einen großen Skandal. Auch der sechsmalige Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier saß schon am Steuer eines Mercedes-AMG C63 DTM. 2019 startete MotoGP-Star Andrea Dovizioso auf seiner Heimstrecke in Misano Adriatico in einem Audi RS5 DTM. Unvergessen ist auch der Gaststart von Alessandro Zanardi in einem speziell angepassten BMW M4 DTM 2018 an selber Stelle.

Frauenpower Mit Ellen Lohr (GER), Annette Meeuvissen (GER), Susie Wolff (GBR), Vanina Ickx (BEL), Katherine Legge (GBR), Rahel Frey (SUI), Beate Nodes (GER), Mercedes Stermitz (AUT), Lella Lombardi (ITA), Henny Hemmes (NED), Traudl Klink (GER), Sophia Flörsch (GER) und Esmee Hawkey (GBR) starteten bereits 13 Frauen in der DTM. Lohr war mit 144 Starts und einem Rennsieg (Hockenheim 1992) am erfolgreichsten.

Teures Engagement Über Geld spricht man in der DTM ungerne. Aber der Einsatz eines Autos soll pro Saison eine bis 1,5 Millionen Euro kosten. In der Class-1-Ära waren es sogar zwei bis drei Millionen Euro.

Abwechslung Das gab es in der DTM zuvor noch nie: Aus den ersten neun Rennen 2023 gingen neun verschiedene Gewinner hervor. Der ehemalige Formel-1-Pilot Jack Aitken machte mit seinem Sieg im Ferrari am Lausitzring den Rekord perfekt und sorgte gleichzeitig dafür, dass alle sechs in der DTM 2023 vertretenen Hersteller mindestens einen ersten Platz für sich verbuchen konnten.

Volle Startaufstellung 2024 stehen 20 Autos in der Startaufstellung - bei weitem nicht der Höchstwert: Am 15. Oktober 1988 waren es beim Rennen in Hockenheim gleich 44 Boliden.

Markenvielfalt Die DTM erlebte in all den Jahren eine enorme Markenvielfalt, 24 waren es insgeamt: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Rover, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volvo.

Skandal! Ja klar, auch Skandale gab es, und nicht wenige. Die Kurbelwellen-Affäre 1992, die Audi für viele Jahre aus der DTM vertrieben hat, die Wasserflasche am Norisring 2013, Barcelona 2007, als alle noch im Rennen verbliebenen Audi in die Box abgebogen sind. Und klar: "Schieb-ihn-raus" 2015 in Spielberg, als Audi später mit einer Rekordstrafe belegt wurde. 200.000 Euro mussten die Ingolstädter zahlen, die Punkte aus Spielberg wurden aberkannt und Rausschieber Timo Scheider wurde für zwei Rennen gesperrt.

Eine Ewigkeit Ein Bierchen auf seinen Sieg trinken und in Ruhe auf den Rest warten konnte Winfried Vogt beim Flugplatzrennen in Mainz-Finthen 1985. Er hatte am Ende 51,96 Sekunden Vorsprung.

"Dass es nicht am Fahrer liegt, sondern in diesem Fall leider Gottes am Material, was ein Problem war. Das hat sich dann Gott sei Dank geklärt, und wir konnten weiter nach vorne schauen."

Hintergrund für den Schritt zurück ins ADAC GT Masters, in dem Schumacher im Vorjahr gemeinsam mit Salman Owega drei Siege feierte und in der Meisterschaft auf Platz drei kam, sei auch gewesen, "den Druck der Medien runterzunehmen, die doch sehr hart waren in den zwei Jahren, in denen ich DTM gefahren bin."