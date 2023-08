Mirko Bortolotti: Der Ibrahimovic der DTM

Der Fahrer von SSR Performance ist in seinem zweiten DTM-Jahr und bereits in aller Munde.

Mirko Bortolotti polarisiert. Der SSR-Pilot spaltet das Fahrerlager, so wie die DTM-Fans. Doch der aktuelle Erfolg des Meisterschaftsführenden sorgt für einen positiven Trend. Der Ibrahimovic-Effekt beginnt.

Warum ist Bortolotti so unbeliebt?

Aber was macht Bortolotti so unbeliebt? In Interviews gibt er sich gerne kurz angebunden, antwortet knapp und lächelt wirklich nur, wenn es einen Grund gibt. Reporter laufen Gefahr, bei ihm aufzulaufen.

Seine Außendarstellung sorgt nicht bei jedem auf Freude. Viele werfen ihm vor, ein Image vorgeben zu wollen.

Angesprochen auf sein Duell mit Kelvin van der Linde am Samstag, über den er sich am Funk laut beschwerte, sagte er in sämtliche Kameras: "Kein Kommentar".

Und wenn Bortolotti etwas kommentiert, dann auch gerne mit einem scharfen Spruch: "Andere reden bei Social Media, ich gebe die Antwort auf der Strecke," sagte er bei ran-Reporter Mike Stiefelhagen in der Mixed Zone nach seiner fantastischen Pole Position im Qualifying am Sonntag.