Nach DTM-Ausstieg: Timo Bernhard in Malaysia selbst am Steuer

Anzeige

Nach dem Ende des DTM-Engagements hat sich Team75 Motorsport (so der offizielle Name) breiter aufgestellt. Im Rahmen einer Kooperation mit dem chinesischen Team Global Phantom Racing (PGR) greift der dreimalige Le-Mans-Sieger an diesem Wochenende wieder persönlich ins Lenkrad. Zuletzt startete er 2022 im GTC Race.

Die Kooperation mit dem chinesischen Rennstall hat bei den 12 Stunden von Bathurst einen starken Start erlebt, als Bastian Buus, Jaxon Evans und Joel Eriksson bei gemischten Bedingungen auf den vierten Platz fuhren. Zwischenzeitlich lagen sie sogar auf Podiumskurs.

Die 12 Stunden von Sepang sind nicht Teil der GT-World-Challenge (GTWC) Asia, die die Allianz komplett bestreiten will, sondern ein Vorbereitungsrennen. Das Rennen war von 2000 bis 2016 ein Fixpunkt im asiatischen Rennkalender, wurde dann aber nicht fortgeführt. 2023 kehrte das Rennen zurück.

So sieht das Team75-Programm im Detail aus

Inzwischen gibt es weitere Informationen zum Engagement im Porsche-Carrera-Cup. Das Team hatte seine Teilnahme bereits angekündigt, nun steht fest: Man setzt auf Nachwuchsförderung.

Sowohl Robert de Haan als auch Janne Stiak sind erst 17 Jahre alt. Bernhard war in ihrem Geburtsjahr bereits Porsche-Werksfahrer. Betreut werden sie von Bernhards Schwester Jennifer Leising als Teamchefin. Das Team75 ist eine reine Familienangelegenheit. Darüber hinaus sind Kundensport-Einsätze im Porsche-Sports-Cup geplant.

"Unsere Programme für die Saison 2024 sind sehr vielseitig und sehr spannend. Darauf freue ich mich besonders, weil jedes einzelne Teammitglied viel Arbeit in diese Rahmenbedingungen gesteckt hat", sagt Bernhard. "Die Rückkehr in den Porsche Carrera Cup Deutschland mit zwei Autos ist der Eckpfeiler, das Hauptprogramm.

"Dazu kommt die Kooperation mit dem Team Phantom Global Racing aus China, was uns viele spannende Rennen beschert. Wie zuletzt die 12 Stunden von Bathurst, wo wir mit Platz vier ein beeindruckendes Ergebnis zum Start dieser Partnerschaft erkämpft haben. Bei den 12 Stunden von Sepang werde ich sogar selbst mal wieder ins Lenkrad greifen."

"Darüber hinaus sind gemeinsam mit Phantom Global Racing noch weitere Starts bei klassischen Langstreckenrennen geplant, darüber werden wir noch informieren. Die komplette GT-World-Challenge Asia werden wir bei Phantom Global Racing mit Personal und Knowhow begleiten und unterstützen."

Daneben wird das Team75 PGR auch im Porsche-Carrera-Cup Asia unterstützen. "Diese Zusammenarbeit wächst und wird immer enger, dieser Zukunft sehen wir sehr zuversichtlich entgegen", freut sich Timo Bernhard.

Das letzte Standbein des Teams ist die individuelle Fahrerbetreuung. "Die Nachwuchsförderung bleibt eines unserer Hauptanliegen", betont der Nürburgring-Rekordmann. "Wir betreuen zwei Team75-Junioren: Einmal Daniel Gregor, den wir in den Porsche Carrera Cup Italien senden, um ihn dort weiter auszubilden und zu fördern."

"Dazu kommt Alex Mohr, der den Sprung aus dem Kartsport wagt und im Tourenwagen-Junior-Cup starten wird. Dabei werden wir ihn bestmöglich unterstützen. Damit haben wir schon die nächste Fahrergeneration in den Startlöchern. Außerdem wird sich das Team75 Motorsport verstärkt im Kartsport betätigen, um auch dort Nachwuchs zu sichten und zu fördern."