"Nächste Generation": Lamborghini enthüllt brandneuen Temerario GT3!

Etwas später als ursprünglich angedacht erblickt der brandneue Lamborghini Temerario GT3 heute beim legendären Festival of Speed in Goodwood offiziell das Licht der Welt. Der GT3-Nachfolger des erfolgreichen Huracan, der auf Basis des R8 noch in Audis Windschatten entstanden war, bedeutet für die italienische Sportwagen-Marke einen Aufbruch in neue Sphären.