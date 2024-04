Neuer Lausitzring-Zeitplan: Warum die DTM am Samstag erst um 17 Uhr startet

Anzeige

DTM-Fans aufgepasst! Am Rennwochenende auf dem Lausitzring (25. & 26. Mai 2024) gilt ein veränderter Zeitplan: Das erste Rennen am Samstag startet nicht wie üblich um 13:30 Uhr, sondern erst um 17 Uhr, weil am selben Tag das Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien stattfindet, die in großen Teilen vom DTM-TV-Partner ProSieben übertragen wird.

"Wir haben nach einer Lösung gesucht, weil es am Lausitzring am Samstag eine zeitliche Kollision mit der Eishockey-WM gibt", erklärt Alexander Wölffing, Chef vom Dienst bei Ran. ProSieben wird insgesamt 30 Spiele im Free-TV zeigen, darunter auch die beiden Halbfinalspiele am 25. Mai.

"Das wäre leicht mit dem DTM-Rennen kollidiert, wenn wir die klassischen Zeiten beibehalten hätten", begründet Wölffing. "Deshalb werden wir das DTM-Rennen am Samstag um 17 Uhr starten, direkt nach dem [ersten] Eishockey-Halbfinale." Die zweite Partie (ab 19:50 Uhr) wird auf ProSieben Maxx gezeigt, sodass das Rennen auf dem Lausitzring in voller Länge gezeigt werden kann.

"Wir hoffen natürlich, dass im Halbfinale analog zum Vorjahr die deutsche Mannschaft drin ist und wir mit entsprechenden Reichweiten die DTM anschieben können", so Wölffing, der im Rahmen der DTM-Testfahrten in Hockenheim eine weitere Besonderheit verkündet: "Auf dem gewohnten Sendeplatz [des DTM-Rennens] um 13:30 Uhr werden wir das Qualifying live auf ProSieben übertragen."

Sport-Samstag mit Eishockey, DFB-Pokal & DTM

Das zweite Rennen am Sonntag soll wieder planmäßig um 13:30 Uhr stattfinden, was die DTM-Teams vor eine besondere Herausforderung stellt. Zwischen dem ersten Rennen am Samstag und dem Qualifying für das zweite Rennen am Sonntagmorgen bleiben nur wenige Stunden Zeit, um die Fahrzeuge vorzubereiten.

Bei einem Unfall oder technischen Problem am Samstag wäre eine Nachtschicht für die Mechaniker vorprogrammiert. Deshalb fordern die Teams, dass das Qualifying am Sonntag nach hinten verschoben wird. "Wir haben das gestern im Teammanager-Meeting verkündet und es können alle wunderbar damit leben", bestätigt ADAC-Motorsport-Chef Thomas Voss.

"Sie haben allerdings darum gebeten, dass das Qualifying am Sonntag ein bisschen nach hinten verschoben wird", so Voss. "Das prüfen wir gerade, aber ich kann mir vorstellen, dass das Qualifying erst gegen zehn Uhr ist, damit die Teams ein bisschen länger Zeit haben, noch an den Autos zu schrauben, wenn sie am Samstag relativ spät aus dem Parc Ferme kommen."

Der ADAC-Motorsport-Chef freut sich, dass auf dem Lausitzring alle Sportfans auf ihre Kosten kommen: "Am Abend ist auch noch das DFB-Pokalfinale in Berlin, auch wenn es nicht auf ProSieben läuft, kann man einen tollen Sport-Samstag daraus machen", sagt Voss. "Und wenn die DTM ein Teil davon ist, kann das nur helfen."