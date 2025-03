Porsche-Freigabe für Feller: Einsatz mit Audi in der DTM offiziell bestätigt!

Damit hätten wohl nur noch wenige gerechnet, doch jetzt ist fix, was Motorsport-Total.com heute Morgen berichtete: Ex-Abt-Pilot Ricardo Feller wird 2025 dafür sorgen, dass doch noch ein Audi R8 LMS GT3 Evo II den Weg ins DTM-Starterfeld schafft! Das ist nun auch offiziell bestätigt, wodurch das DTM-Starterfeld auf 24 Autos ansteigt .

Der 24-jährige Schweizer wird dabei mit der Audi-Truppe Land Motorsport zusammenarbeiten, mit der er 2021 im ADAC GT Masters den Meistertitel holte. "Alles passt perfekt zusammen und ich bin so froh, dass ich mit Land Motorsport in der DTM starten darf", sagt Feller, der in den vergangenen Wochen eine Achterbahnfahrt erlebte.

Zunächst wurde er im Winter nach der Auflösung des Audi-Fahrerkaders und dem Markenwechsel von Abt zu Lamborghini von Porsche als Vertragsfahrer engagiert - und von Porsches neuem DTM-Team Allied Racing engagiert.

"Letzte Wochen sehr kräftezehrend": Fellers Achterbahnfahrt

Die Zukunft schien gesichert, doch dann zog Allied Racing die DTM-Nennung zurück, am 10. März wurde ein Insolvenzantrag gestellt - und Fellers Hauptprogramm platzte. In Rekordzeit bemühte sich Feller um einen Ersatz und kehrt nun zu seinem Ex-Team Land Motorsport - und in den Audi - zurück.

"Ricardo sollte ursprünglich für ein anderes Team in der DTM antreten. Das Projekt platzte jedoch vor wenigen Wochen. Daraus entwickelte sich schnell ein enger Austausch, um ein Alternativprogramm für ihn auf die Beine zu stellen", erklärt Teammanager Christian Land, wie es zum unverhofften DTM-Einstieg kam.

"Die letzten Wochen waren sehr kräftezehrend für mich", stellt Feller klar. "Der Wegfall meines eigentlichen DTM-Programms hat mich hart getroffen, da alles ungewiss für mich war. Christian und Wolfgang Land bin ich besonders dankbar, dass sie nichts unversucht gelassen haben. Auch Porsche möchte ich Danke sagen, dass sie die Freigabe hierfür erteilt haben."

Wieso Porsche Feller die Audi-Freigabe erteilte

Neben der Finanzierung war die Freigabe der Traditionsmarke ein entscheidendes Kriterium, denn Feller tritt nun im Audi als Porsche-Fahrer gegen die drei Manthey-Porsche an, die dieses Jahr im Starterfeld stehen.

"Ricardo ist mit dem Wunsch, in der DTM für ein anderes Team an den Start zu gehen, an uns herangetreten. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen haben wir ihm die Freigabe dafür erteilt und wünschen ihm viel Erfolg", erklärt ein Porsche-Sprecher auf Nachfrage von Motorsport-Total.com die Entscheidung.

Was die "besonderen Rahmenbedingungen" waren? Das geplante Porsche-Team Allied-Racing kann nicht wie erwartet antreten, zudem gibt es auch keine Perspektive auf ein zusätzliches Porsche-Auto in der DTM, mit dem Feller an den Start gehen kann.

Feller schon nächste Woche beim Test im Audi

Wichtig ist aber: Feller bleibt trotz des Audi-Einsatzes bei Porsche! "Ricardo Feller bleibt Porsche Vertragsfahrer und wird in anderen Kundensport-Programmen für Porsche zum Einsatz kommen", bestätigt der Porsche-Sprecher. Dabei handelt es sich vermutlich um die GT-World- Challenge Europe und die Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife.

Nun gilt aber der volle Fokus dem DTM-Projekt, denn schon am Mittwoch wird Feller mit dem Land-Audi beim offiziellen DTM-Test in Oschersleben Gas geben.

Dabei dürfte es sich übrigens tatsächlich um das Meisterauto aus dem Jahr 2021 handeln, das damals sein Vater von Land Motorsport erwarb und sogar mit Klarlack übersprühen ließ, damit die Patina vom Saisonfinale erhalten bleibt. Jetzt könnte es erneut eine wichtige Rolle in Fellers Karriere spielen.