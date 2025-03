Prominente Abgänge: Mercedes-AMG präsentiert finalen Fahrerkader für 2025

Nachdem Mercedes-AMG im Dezember 2024 bei der Saisonabschluss-Gala in Stuttgart nur einen vorläufigen Fahrerkader präsentiert hatte, steht nun endlich das komplette Fahreraufgebot der Marke mit dem Stern für die Rennsaison 2025 fest: Der Kader umfasst 14 Piloten, also fünf weniger als im Vorjahr.

Insgesamt gibt es satte acht Abgänge und drei Neuzugänge: Die prominenteste Verstärkung ist mit Sicherheit Ex-BMW-Werksfahrer Maxime Martin. Mit DTM-Neuling Tom Kalender, der morgen 17 Jahre alt wird und 2025 nach seinem ADAC-GT-Masters-Titel bei Landgraf in der DTM startet, sorgt man für frisches Blut.

Der deutsche Youngster ist gemeinsam mit dem 25-jährigen Australier Jayden Ojeda, der ebenfalls neu dabei ist und hauptsächlich in seiner Heimat und in Asien am Start ist, einer von zwei Junioren. Dem gegenüber stehen prominente Abgänge.

Prominente Namen unter den acht Abgängen

Ex-DTM-Pilot Daniel Juncadella, der bereits im Vorjahr Corvette-Werksfahrer wurde und dieses Jahr auch im Abt-Lamborghini beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring antritt, ist nun gar nicht mehr Teil des AMG-Kaders, nachdem er im Vorjahr bei ausgewählten Rennen im Mercedes-AMG GT3 saß.

Zudem verliert man einige Piloten an Ford: Der indische DTM-Pilot Arjun Maini, der im Vorjahr noch zum Performance-Fahrer befördert wurde, hat Mercedes-AMG nach vier Jahren im Zuge des HRT-Markenwechsels in Richtung Ford verlassen. Das gleiche gilt für David Schumacher und Jusuf Owega, die nun bei der US-Marke ebenfalls Werksfahrerstatus genießen.

Ex-DTM-Pilot Felipe Fraga, der im Vorjahr als Expert-Fahrer an Bord kam, findet man ebenfalls nicht mehr im Kader. Auch nicht mehr dabei sind die Junioren Jordan Love, Frank Bird und David Reynolds.

Zwei Performance-Fahrer mehr als 2024

Dafür wurde der Performance-Fahrer-Kader - das ist die höchste Klasse im AMG-Aufgebot - von neun auf elf Fahrer ausgebaut: Das ist auf die Beförderung des estnischen Junioren Ralf Aron und des kanadischen Expert-Fahrers Daniel Morad zurückzuführen. Auch Lucas Auers Vertrag wurde im neuen Jahr verlängert.

Einziger verbliebener Fahrer der Kategorie "Expert" ist der britische Nordschleifen-Spezialist Adam Christodoulu.

"Wir bestreiten die Saison mit insgesamt 14 Mercedes-AMG-Fahrern", sagt Stefan Wendl, der bei Mercedes-AMG den Kundensport-Bereich leitet. "Unsere Kundenanfragen können wir für deren Renneinsätze in den prestigeträchtigsten Serien weltweit mit einem sehr guter Mix aus Routiniers und aufstrebenden Talenten bedienen."

ADAC-GT-Masters-Champion als offizieller E-Sport-Fahrer

Das Line-up ermögliche es der Marke zudem, "die Mercedes-AMG Performance-Teams in Formaten wie der DTM, der IGTC oder dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Fahrerkader eine gute Balance geschaffen haben, um erneut global erfolgreich sein können", ist Wendl guter Dinge.

Zusätzlich zu den 14 Piloten hat Mercedes-AMG übrigens bekanntgegeben, dass Thomas Jäger, der bei der Marke als sportlicher Leiter des DTM-Bereichs agiert, auch weiterhin Test- und Entwicklungsfahrer bleibt. ADAC-GT-Masters- Champion und Road-to-DTM-Gewinner Elias Seppänen hat es nicht in den Fahrerkader geschafft, er präsentiert die Marke aber als offizieller E-Sport-Fahrer in der virtuellen Welt.

Mercedes-AMG-Fahrerkader für die Saison 2025:

Performance-Fahrer: Ralf Aron (EST), Lucas Auer (AUT), Philip Ellis (SUI), Maro Engel (GER), Maximilian Götz (GER), Jules Gounon (AND), Mikael Grenier (CAN), Maxime Martin (BEL), Daniel Morad (CAN), Fabian Schiller (GER), Luca Stolz (GER); Juniorfahrer: Tom Kalender (GER), Jayden Ojeda (AUS); Expert-Fahrer: Adam Christodoulu (GBR)

Test- und Entwicklungsfahrer: Thomas Jäger (GER) E-Sport-Fahrer: Elias Seppänen (FIN)