RacingforMum: Timo Bernhards Team hilft Freundin mit tödlicher Krankheit

Anzeige

Tolle Aktion des Ex-DTM-Rennstalls von Timo Bernhard: Die pfälzische Truppe veranstaltet am kommenden Sonntag (17. Dezember) unter dem Motto #RacingforMum gemeinsam mit dem Sim-Racing-Partnerteam SimRC und German SimRacing ein virtuelles Charityrennen, um einer Freundin des Rennstalls nach einem dramatischen Schicksalsschlag zu helfen.

"Gerlinde ist eine gute Freundin von unserem Trainer und Fan von Team 75 - und sie wurde mit einem der schlimmsten Hirntumore diagnostiziert", erklärt Timo Bernhard. Bei der grausamen Diagnose, die die 46-Jährige im Februar 2023 erhielt, handelt es sich um ein Glioblastom, bei dem die Lebenserwartung selbst mir Therapie auf eineinhalb Jahre geschätzt wird.

"Das hat uns alle sehr bewegt", sagt Bernhard, der auch einen persönlichen Bezug zur Mutter von zwei Söhnen hat: Denn Gerlinde ist mit Oliver Muelbredt befreundet, der als Trainer und Physiotherapeut für die Mechaniker des Teams fungiert - und auch Bernhard selbst in seiner aktiven Zeit betreut hat.

Bernhard: "Wollen zeigen, dass Motorsport zusammensteht"

Durch Muelbredts Instagram-Posting wurde das Team auf die dramatische Situation der Familie aufmerksam, die nun auch noch finanziell vor einer Herausforderung steht: Denn die Krankheit und die Begleitumstände haben die Familie nicht nur emotional schwer belastet. Auch die Ersparnisse sind durch die Verdienstausfälle wegen der Ausgaben rund um die Krankheit bereits aufgebraucht.

Zudem sorgt sich die von der schweren Krankheit betroffene Mutter um die Zukunft ihrer Kinder, die zwölf und elf Jahre alt sind. "Ihr größter Wunsch ist es, dass Michi und Manu nicht zu große Sorgen haben und eine gute Ausbildung erhalten", heißt es in der Pressemitteilung des Teams.

Auch deswegen wurde das Team von Timo Bernhard selbst aktiv. "Wir möchten als Team 75 etwas zurückgegeben und haben mit Hilfe von unserem Sim-Racing-Team SimRC ein Charityrennen ins Leben gerufen", sagt die 42-jährige Porsche-Legende. "Damit wollen wir zeigen, dass der Motorsport zusammensteht und die Familie, die von dieser Diagnose schlimm getroffen ist, unterstützt."

Bortolotti startet bei Charity-Sim-Racing-Event

Bei den Überlegungen, wie man das tun könne, wurde die Idee eines Sim-Racing-Events geboren, bei dem virtuelle Hobbyrennfahrer gegen Profis antreten können und damit einen Beitrag leisten, Gerlinde und ihrer Familie zu helfen. DTM-Vizemeister Mirko Bortolotti hat sich rasch bereiterklärt, bei der Aktion mitzumachen - und auch die GT4-Germany-Junioren des Teams, Daniel Gregor und Alex Mohr, haben bereits fix zugesagt.

Abgesehen davon steht das Team noch mit weiteren DTM-Piloten in Kontakt, deren Teilnahme noch nicht bestätigt ist. Die Einnahmen des Events, das bei Twitch unter https://www.twitch.tv/germansimracing im Livestream übertragen wird, werden zugunsten von Gerlinde gespendet.

Zuschauer haben während des Livestreams die Möglichkeit, weitere Spenden zu tätigen. Und auch interessierte Firmensponsoren können gerne auf Wunsch mit Logo in den Pausen der Rennen eingebunden werden. Abgesehen davon gibt es auch eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform GoFundMe mit dem Titel "Gerlindes letzter Wunsch"..

"Wenn der Motorsport auch in so schlimmen Zeiten zusammensteht, dann ist das auch ein Zeichen, das der Familie und Gerlinde hilft, sich noch Wünsche zu ermöglichen", sagt Bernhard. "Daher freue ich mich, wenn viele Profifahrer und Fans die Aktion mit einer Spende unterstützen und an dem Rennen teilnehmen. Sie tun etwas sehr Gutes damit."