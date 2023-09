Dabei steht in Artikel 25.1 des DTM-Reglements für die Saison 2023, dass "jede Vorrichtung oder Maßnahme zur Erhöhung der Reifentemperatur über die Umgebungstemperatur unzulässig" sei.

Manche legten die Reifen auch bereits frühzeitig auf den Reifenwagen für die Startaufstellung, der zufällig vor der Box in der Sonne stand.

Tricksen die DTM-Teams, was das verbotene Vorwärmen der Reifen angeht? Tatsächlich wurden laut Informationen von "Motorsport-Total.com" zuletzt Teams dabei ertappt, die Boxentore weit zu öffnen und die Reifen in Position zu bringen, um die direkte Sonneneinstrahlung für das Aufheizen der Pneus zu nutzen.

Aus diesem Grund gab es am Samstagabend des Sachsenring-Wochenendes nach einigen mündlichen Hinweisen nun auch eine Reglementklarstellung.

Die Teams seien daher "verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Räder vor dem Sonnenlicht zu schützen", egal ob diese in den Reifenzelten oder in der Box gelagert werden.

Einzige Ausnahme ist die "Dauer des Aufenthalts der auf Trolleys befindlichen Reifen in der Startaufstellung".

Tomczyk: Abt hält sich an Regeln

"Das war eine ganz klare Frage von uns: Wenn die Sonne schräg in die Box hereinscheint, muss ich die Reifen dann irgendwo ganz hinten hinstellen und sie beim Boxenstopp vorholen?", so Abt-Sportdirektor Martin Tomczyk im Gespräch mit "Motorsport-Total.com".

Man erhielt eine positive Antwort - und genau diese Situation habe sich am Samstag auf dem Sachsenring ergeben.

"Wir hatten einen Meter Sonneneinstrahlung in die Box", sagt Tomczyk. "Wir haben die Reifen dann in den Schatten gelegt und nicht vorne in die Sonne, weil das nicht erlaubt ist."