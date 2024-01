"Sehe keine Trucks": Wie sich Kelvin van der Linde bei Testtermin austrickste

Anzeige

Fehlstart in die Saison 2024 für Kelvin van der Linde: Der südafrikanische DTM-Pilot des Abt-Teams, der diese Saison auch in der Langstrecken-WM WEC beim Akkodis-ASP-Rennstall den Lexus steuert, reiste am Dienstag voller Vorfreude zu Testfahrten nach Le Castellet, doch sein Team war nicht vor Ort.

"Ich dachte, dass das mein erster Test des Jahres sein würde, bin um 5:30 Uhr aufgestanden, zum Flughafen gefahren und in Marseille gelandet", so van der Linde in einem Video auf Instagram. "Ich habe mich gefreut, dass es endlich wieder losgeht und ich im Rennauto sitze."

Doch der Wunsch des 27-Jährigen aus Johannesburg sollte nicht in Erfüllung gehen: "Dann komme ich zur Strecke und sehe keine Trucks. Es hat sich herausgestellt, dass der Test erst nächste Woche stattfindet. Nett, oder?", lacht van der Linde über den Irrtum.

"Ich bin wirklich sprachlos", sagt der GT3-Profi, der bereits seit vielen Jahren rund um den Erdball Rennen fährt, über den Fauxpas. "Das ist mir in meinem Leben noch nie passiert, dass ich quer durch Europa fliege und eine Woche zu früh ankomme."

Van der Linde hatte noch am Morgen des 23. Januars in seiner Instagram-Story ein Foto gepostet, das den Sonnenaufgang aus dem Flugzeug-Fenster zeigt und mit folgendem Text versehen war: "First test 2024, let's get the season started."

Statt im Auto seine Runden zu drehen, hatte er nun Gelegenheit, mit Marseille die zweitgrößte Stadt Frankreichs zu erkunden - und bat seine Follower um Tipps, was man denn an einem freien Tag in der südfranzösischen Metropole so unternehmen kann.

Bis zum ersten Einsatz im Rennauto im neuen Jahr wird sich Kelvin van der Linde, der auch beim Formel-E-Rennen in Saudi-Arabien als Abt-Ersatzmann vor Ort ist, noch etwas gedulden müssen. Am 30. Januar sollte es dann aber 40 Kilometer entfernt von Marseille auf dem Circuit Paul Ricard tatsächlich soweit sein.