Die DTM gastiert vom 22. bis 24. September im österreichischen Spielberg. So seht ihr Trainings, Qualifyings und Rennen live im Free-TV und im kostenfreien Livestream.

Die DTM-Saison 2023 neigt sich ihrem Ende entgegen. Vom 22. bis 24. September steht das vorletzte Rennwochenende des Jahres auf der traditionsreichen Rennstrecke in Spielberg (Österreich) an.

Als großer Favorit geht Mirko Bortolotti (SSR Performance) an den Start, vor knapp zwei Wochen sicherte sich der Italiener auf dem Sachsenring seinen dritten Saisonsieg. Sein Vorsprung in der Fahrwertung beträgt neun Punkte, hinter ihm lauern Thomas Preining (Manthey EMA) und Ricardo Feller (Audi Abt Team Sportsline) auf Fehler.

Einen starken Eindruck bei den vergangenen Rennen hinterließ auch Luca Stolz (Mercedes-AMG Team HRT). Am Samstag überquerte er die Ziellinie als Erstplatzierter, am Sonntag belegte er den zweiten Rang. Schlägt der 28-Jährige auch in Spielberg wieder zu?

Das erste von zwei Rennen in der Steiermark steigt bereits am Samstag um 12:55 Uhr (live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de), am Sonntag folgt um dieselbe Uhrzeit das zweite (live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de). Wer sichert sich die wichtigen Punkte im Kampf um die Meisterschaft?

