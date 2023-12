"Stein ins Rollen gebracht": Engelhart wird neuer Lamborghini-Werksfahrer

Anzeige

Christian Engelhart wird nach seinem Abschied von Porsche in der kommenden Saison für Lamborghini an den Start gehen und Werksfahrer der italienischen Sportwagen-Marke. Das hat der 37-Jährige, der bereits beim DTM-Saisonfinale dank einer Porsche-Freigabe als Ersatzmann im Grasser-Lamborghini saß, im Gespräch mit Motorsport-Total.com bekanntgegeben.

"Dein Stein ins Rollen gebracht hat in gewisser Weise der DTM-Einsatz in Hockenheim", so Engelhart über die Hintergründe. "Dennoch war die Entscheidung am Ende nicht einfach: Ich hatte für 2024 einige Möglichkeiten und habe mich für Lamborghini entschieden - es war eine Bauchentscheidung, die sich für mich gerade einfach richtig anfühlt."

Engelhart kehrt damit nach vier Jahren als Porsche-Vertragsfahrer endgültig in seine alte Heimat zurück, denn der GT3-Routinier fuhr von 2016 bis 2019 erfolgreich für das Grasser-Team im ADAC GT Masters und in anderen Serien und war in dieser Zeit unter anderem Werksfahrer.

Engelhart und Lamborghini: "Hatten uns immer auf Radar"

Porsche verzeichnet währenddessen nach der Saison 2023 einen Teamschwund, denn nicht nur das Bernhard-Team zieht sich aus dem GT3-Sport zurück, sondern auch Dinamic oder das IMSA-Topteam Pfaff verlassen die Sportwagenmarke, wodurch Porsche Schwierigkeiten hat, alle Piloten unterzubringen.

Aber wie kam es zu Engelharts Wechsel? "Gemeinsam mit Lamborghini verbindet mich sehr viel, wir haben mit zahlreichen Erfolgen wie dem Blancpain-GT-Titel 2017 und dem Daytona-Sieg 2019 bereits gemeinsam Geschichte geschrieben", sagt der Bayer nicht ohne Stolz. "Dementsprechend hatten wir uns glaube ich immer gegenseitig auf dem Radar und es bestand ein regelmäßiger, loser Kontakt."

Als dann Grasser nach Spielberg einen DTM-Ersatzmann für Andrea Caldarelli suchte und Engelhart, der sich zu Saisonmitte vom Porsche-Team Toksport WRT getrennt hatte, frei war, kam es zur Lamborghini-Neuauflage. Und Engelhart überraschte sofort mit einem starken dritten Platz beim Samstagsrennen.

"Das hat mich nicht mehr losgelassen"

"Gottfried ist mir auch während meiner Porsche-Jahre immer ein guter Freund geblieben und hat mich nach dem überraschenden Saisonende in der DTM 2023 sofort kontaktiert", so Engelhart über seine Verbindung zu Teamchef Gottfried Grasser "Als er mich konkret gefragt hat, ob ich beim Saisonfinale für GRT im Lamborghini fahren würde, hat mich das nicht mehr losgelassen."

Engelhart bat Porsche um Freigabe, was wegen des Titelkampfes zwischen Porsche und Lamborghini durchaus brisant war. "Trotz der Meisterschaftssituation hat man in Weissach nicht lange nachgedacht und mir die Freigabe erteilt, was superfair war!", so Engelhart, der nach dem Fahrzeugwechsel trotz des neuen Huracan-Evo-Pakets sofort auf Touren kam.

"Im Lamborghini habe ich mich sofort sehr wohlgefühlt", sagt er. "Und obwohl wir kaum Vorbereitungszeit hatten, hat es super funktioniert, wie man ja sehen konnte." Nach der erfolgreichen Neuauflage hat sich Engelhart mit Lamborghinis Motorsportchef Giorgio Sanna darauf geeinigt, dass es nicht bei einem einmaligen Start bleibt.

Bleibt Engelhart bei Grasser-Team?

Aber welche Programme bestreitet Engelhart 2024? Die Einschreibung für die kommende DTM-Saison, bei der die Teams neben dem Fahrzeug übrigens auch die Piloten nennen müssen, läuft noch bis heute um Mitternacht. Nach der starken Leistung in Hockenheim wäre Engelhart bei Grasser ein logischer Kandidat.

"Für 2024 gibt es schon Pläne, die ich aber nicht verraten darf, aber lange gedulden müssen wir uns glaube ich nicht mehr", schmunzelt Engelhart, der auch zu SSR Performance eine Verbindung hätte, weil er dort 2020 gemeinsam mit Michael Ammermüller den Titel im ADAC GT Masters holte.

"Im kommenden Jahr als Werksfahrer von Lamborghini Squadra Corse anzutreten ist auf jeden Fall sehr emotional und erfüllt mich mit großem Stolz", sagt er. "Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen!"