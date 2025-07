Temerario und Huracan 2026 parallel in DTM? "Würde ich gerne vermeiden"

Lamborghini hat den brandneuen Temerario GT3 offiziell vorgestellt und merkt bereits an, dass man nicht alle Teams gleich zum Saisonstart 2026 wird bedienen können. Doch in der DTM soll das neue GT3-Modell nach Möglichkeit nicht parallel mit dem bisherigen Huracan GT3 Evo2 an den Start gehen. Das betont Technikchef Rouven Mohr im Gespräch mit Motorsport-Total.com.