Truck-Action, aber keine DTM Classic: So sieht DTM-Rahmenprogramm 2025 aus

Der ADAC hat das Rahmenprogramm für alle acht Events der DTM-Saison 2025 bekanntgegeben (genaues Programm am Ende des Artikels). Auf dem Lausitzring geht die DTM dieses Jahr mit der Truck-Racing-Europameisterschaft neue Wege. Die über 1.000 PS starken Renntrucks werden mit vier Wertungsläufen im Rahmen der DTM ihr zweites Saisonwochenende absolvieren und für ein Spektakel sorgen.

Zudem werden Klassiker wie der Porsche-Carrera-Cup Deutschland sowie das ADAC GT Masters, die GT4 Germany, der ADAC-Prototypen-Cup und die vollelektrischen Mini-Cooper-Boliden des NXT-Gen-Cup werden ihre Rennen im Rahmen der DTM austragen. Neu dabei ist der ADAC-Tourenwagen-Junior-Cup mit 150 PS starken und von einem E-Fuel angetriebene VW-up!-GTI-Autos.

Und auch eine internationale Formelserie steht im Programm: Die Formel-3-Boliden der Formula-Regional-Europameisterschaft, die im Vorjahr in Zandvoort bei der DTM gastierten, werden 2025 abgesehen vom dem Niederlande-Auftritt mit dem DTM-Saisonfinale in Hockenheim noch ein zweites Mal im Rahmen der DTM am Start sein.

Keine Rennen mit historischen Boliden im DTM-Programm

Das ADAC GT Masters, das mit dem "Road to DTM"-Programm in der Nachwuchspyramide unmittelbar unter der Hauptserie angesiedelt ist, wird laut Plan bei vier von acht DTM-Events im Rahmenprogramm ausgetragen.

Ein Wermutstropfen für die Fans: Dieses Jahr sind, wie der ADAC bestätigt hat, keine DTM-Classic-Events geplant. Daher werden die beim Publikum beliebten legendären Tourenwagen aus der DTM-Historie dieses Jahr zumindest nicht mit eigenen Rennen an den Wochenenden der DTM zu sehen sein.

Was wird aus Nick Heidfelds elektrischer Formelserie?

Ebenfalls nicht im Programm ist Nick Heidfelds neue elektrische Formelserie FG-Series, deren Premiere ursprünglich dieses Jahr auf dem Norisring geplant war. Laut Informationen von Motorsport-Total.com gab es Verzögerungen, doch Initiator Dilbagh Gill dürfte inzwischen im arabischen Raum Sponsoren für das ambitionierte Projekt gefunden haben.

Rennen sind 2025 im Rahmen der DTM nicht geplant. Nicht ganz auszuschließen ist aber, dass es gegen Ende des Jahres zu Demofahrten kommt.

BMW-M2-Cup wird nun doch nicht ausgeschrieben

Auch das Comeback des BMW-M2-Cup wurde abgesagt: Der BMW-Markenpokal, der von 2021 bis 2023 im Rahmen der DTM ausgetragen wurde, kam 2024 wegen der Insolvenz von Promoter Project 1 nicht zustande. Der ADAC schloss aber nicht aus, dass man die Serie 2025 selbst austrägt, weil sie gut in das eigene Nachwuchs-Konzept passt.

Doch daraus wird nun nichts. "Dieses Thema werden wir 2025 nicht mehr angehen", bestätigt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss. Dass man auf eine Ausschreibung verzichtet hat, habe auch damit zu tun, dass BMW selbst kein Interesse daran hat, dass ein Auto, das seit Jahren nicht mehr auf dem Markt ist, im Rahmen der DTM zu sehen ist.

Go-&-Stop-Wettbewerb der DTM-Trucks vor Neuauflage

Dafür könnte es neben der Premiere für die Truck-Racing-Europameisterschaft, die übrigens mit dem Biokraftstoff HVO100 startet, in der Lausitz im DTM-Rahmenprogramm zu einem weiteren Truck-Highlight kommen: Der ADAC plant laut Informationen von Motorsport-Total.com eine Neuauflage des DTM-Trucks-Go-&-Stop-Wettbewerb, der 2024 auf dem Nürburgring erstmals ausgetragen wurde.

Dabei handelt es sich um ein Duell der Truck-Fahrer der DTM-Teams, die mit ihren Zugmaschinen auf der Start-Ziel-Geraden gegeneinander antreten und am Ende vor einem Hindernis punktgenau bremsen müssen. Das kuriose Fanspektakel soll erneut in der Eifel ausgetragen werden, wo auch jedes Jahr der vom ADAC veranstaltete Truck-Grand-Prix stattfindet.

DTM-Rahmenserien der Saison 2025

Oschersleben (25.-27. April) ADAC GT4 Germany ADAC Tourenwagen-Junior-Cup NXT-Gen-Cup

Lausitzring (23.-25. Mai) ADAC GT Masters FIA European-Truck-Racing-Championship Prototype-Cup Germany

Zandvoort (6.-8. Juni) ADAC GT Masters Formula-Regional-European-Championship Porsche-Carrera-Cup Benelux Porsche-Carrera-Cup Deutschland

Norisring (4.-6. Juli) ADAC GT4 Germany NXT-Gen-Cup Porsche-Carrera-Cup Deutschland Prototype-Cup Germany

Nürburgring (8.-10. August) ADAC GT4 Germany NXT-Gen-Cup Porsche-Carrera-Cup Deutschland Prototype-Cup Germany

Sachsenring (22.-24. August) ADAC GT4 Germany NXT-Gen-Cup Porsche-Carrera-Cup Deutschland

Red-Bull-Ring (12.-14. September) ADAC GT4 Germany ADAC GT Masters Porsche-Carrera-Cup Deutschland Prototype-Cup Germany

Hockenheimring (3.-5. Oktober) ADAC GT4 Germany ADAC GT Masters Formula-Regional-European-Championship Porsche-Carrera-Cup Deutschland