Van der Linde geht als Führender in den DTM-Showdown

Rennfahrer Kelvin van der Linde (Südafrika) hat im vorletzten Saisonrennen der DTM die Gesamtführung erobert und für ein packendes Finale gesorgt. Der Audi-Pilot gewann beim Showdown auf dem Hockenheimring den ersten der beiden Läufe und liegt nach seinem dritten Erfolg der Saison zwei Punkte vor dem bisherigen Spitzenreiter Mirko Bortolotti (Italien), der sich im Lamborghini mit dem fünften Platz begnügen musste.

"Es wird auf jeden Fall eine harte Nummer, aber wir geben alles", sagte van der Linde nach seinem Triumph bei ProSieben. Der Münchner Maro Engel (Winward Racing) geht nach seinem vierten Rang am Samstag als Dritter mit 20 Zählern Rückstand auf van der Linde in die Entscheidung um die DTM-Krone am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben).

Als Polesetter hatte van der Linde (Team Abt Sportsline) am Vormittag seinen Rückstand auf Bortolotti bereits auf zwölf Punkte reduziert. Dem Italiener droht ein bitteres Deja-vu: Schon in den vergangenen beiden Jahren hatte er bis zum Schluss um die Meisterschaft mitgekämpft, musste sich aber letzten Endes jeweils geschlagen geben.