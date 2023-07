"Wie bei Formel-1-Fahrern": Wie DTM-Leader Preining den "Grello"-Kult erlebt

Der Manthey-EMA-Porsche "Grello" von Thomas Preining ist nicht nur optisch eines der auffälligsten Autos in der DTM: "Es ist extrem cool, in diesem Auto zu sitzen"

"Grello"-Cockpit "Fluch und Segen zugleich"

Preining ist sich der besonderen Bedeutung von "Grello" bewusst: "Es ist wirklich extrem cool, in diesem Auto zu sitzen. Das hat man sonst nicht", sagt der Österreicher. "Es ist natürlich in gewisser Weise Fluch und Segen zugleich, denn jeder hat Erwartungen, die Fans wollen etwas sehen. Wenn es gut läuft, ist es super, dann bist du der Held, wenn es nicht gut läuft, bist du der Arsch. Das gehört dazu, aber es ist schon etwas Besonderes."

Preining pilotiert "Grello" nicht nur in der DTM, sondern startete auch beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring auf dem Manthey-EMA-Porsche. Und in der Eifel erlebte er zum ersten Mal die volle Wucht der Begeisterung der Fans für den gelben Porsche.

"Das ist schon extrem. Jedes Mal, wenn man in den 'Grello' einsteigt, stehen die Leute um das Auto herum, sodass man kaum die Tür aufbekommt", sagt Preining. "Und auch, wenn wir von der Garage nach hinten zum Lkw gehen, um mit den Ingenieuren zu sprechen oder zum Essen zu gehen oder so. Es ist immer voll. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was ich bisher am Nürburgring erlebt habe."