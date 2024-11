"Zumindest einer mit DTM-Erfahrung": Wer fährt den Ford Mustang in der DTM?

Welche Piloten steuern nach dem spektakulären HRT-Markenwechsel 2025 in der DTM den Ford Mustang GT3? HRT-Teamchef Ulrich Fritz hat bereits angekündigt, dass man bei der Entscheidung auch "auf den vorhandenen Ford-Fahrerpool" zurückzugreifen möchte. Und dort tummeln sich mit Ex-Champion Mike Rockenfeller und Ex-Porsche-Pilot Dennis Olsen sogar zwei Fahrer mit DTM-Historie.

Vor allem der Norweger, der 2022 für SSR Performance in der DTM am Start war und einen Sieg feierte und im Vorjahr bei Manthey EMA Teamkollege von Meister Thomas Preining war, darf sich laut Informationen von Motorsport-Total.com hervorragende Chancen auf ein Ford-Cockpit in der DTM ausrechnen.

Denn der 28-Jährige hat nicht nur Erfahrung mit den ungeheizten Reifen in der DTM, sondern wurde von Ford in der US-amerikanischen IMSA-Sportwagen-Serie nur für die Langstrecken-Rennen nominiert, in denen ein dritter Fahrer benötigt wird. Das deutet auf ein Rennprogramm in Europa hin.

Warum es nicht nach Rockenfeller-Comeback aussieht

Rockenfellers Chancen auf ein DTM-Comeback halten sich hingegen in Grenzen, denn der langjährige Audi-Werksfahrer wird bei allen IMSA-Rennen einen der zwei Ford Mustang GT3 steuern. Er teilt sich das Cockpit mit Andy Priaulx' 23-jährigen Sohn Sebastian Priaulx, das andere Fahrzeug steuern die beiden Ex-Audi-Piloten Christopher Mies und Frederic Vervisch.

Der IMSA-Kalender weist mit dem Rennwochenende in Virginia Ende August, bei dem nur die GT-Boliden im Einsatz sein werden, eine Überschneidung mit dem Kalender der DTM auf, die gleichzeitig auf dem Nürburgring gastiert.

Abgesehen davon wird Arjun Maini als Kandidat gehandelt, denn der Inder hat sich in seinem vierten Jahr mit Mercedes-AMG in der DTM und seinem dritten HRT-Jahr hervorragend entwickelt und war vor allem in den Qualifyings oft stärkster Pilot der Marke mit dem Stern. Zudem läuft sein Mercedes-AMG-Vertrag "dieses Jahr aus", wie Maini während der DTM-Saison gegenüber Motorsport-Total.com bestätigt hat.

Zumindest ein Fahrer mit DTM-Erfahrung als Bedingung

"Wir sind aktuell dran, die Fahrerfragen zu evaluieren und gemeinsam mit Ford zu entscheiden", erklärt HRT-Teamchef Fritz. Wie er reagiert, als er von Motorsport-Total.com mit den Namen Olsen und Maini konfrontiert wird?

"Ich glaube beide Namen sind für uns interessant", antwortet der frühere Mercedes-AMG-DTM-Leiter. "Da brauche ich auch gar nichts verheimlichen. Beide haben DTM-Erfahrung. Wir haben immer gesagt, wir werden das Programm nur machen, wenn von den Leuten mit DTM-Erfahrung zumindest einer am Start ist."

Zudem outet er sich als "Maini-Fan". Ob der 26-jährige Inder, der 2024 seine erste DTM-Pole herausfuhr und dreimal auf dem Podest stand, aber überhaupt verfügbar ist, sei ungewiss.

"Sicherlich wäre es schön, wenn es da eine Lösung gäbe, denn wir haben vier Jahre zusammengearbeitet", sagt er. "Man muss aber auch sagen, dass er auch AMG einiges zu verdanken hat und mit AMG zusammenarbeitet. Am Schluss ist das ein Thema, das zwischen Ford, Maini und AMG geklärt werden muss."