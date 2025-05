Formel E: Weltmeister Wehrlein Sechster in Monaco

Weltmeister Pascal Wehrlein hat im Titelrennen der Formel E einen Rückschlag erlitten. Der Porsche-Pilot belegte beim sechsten Lauf der Elektrorennserie in Monaco den sechsten Platz und verlor in der Fahrwertung weiter an Boden auf Spitzenreiter Oliver Rowland. Der britische Nissan-Pilot gewann in den verwinkelten Straßen des Fürstentums und hat nach seinem bereits dritten Saisonsieg nun 34 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Wehrlein.