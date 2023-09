In dem im Juni vorgestellten Kalender für die Formel-E-Saison 2024 war Hyderabad nicht enthalten. Für drei Saisonrennen, darunter eines am 10. Februar 2024, war jedoch noch kein Austragungsort benannt worden.

Formel-E-Boss vermeidet Bekenntnis

Alberto Longo, Mitbegründer und Chief Championship Officer der Formel E, bestätigt, dass dieser Termin für Hyderabad reserviert ist, vermied es aber, sich klar zur Rückkehr der Formel E nach Indien zu bekennen.

"Die Formel E und die Regierung von Telangana befinden sich in aktiven Gesprächen über eine mögliche Rückkehr nach Hyderabad im Jahr 2024 mit einem Rennen am Samstag, den 10. Februar. Eine Bestätigung unserer Pläne wird nach der Sitzung des FIA Motorsport-Weltrats am 19. Oktober bekannt gegeben, wenn der Kalender für die Saison 10 aktualisiert wird", so Longo.